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→ Юнусабадская линия метро будет достроена через два года
Вчера, 18:30 0 535 Рейтинг0 Напечатать

Юнусабадская линия метро будет достроена через два года

Хокимият города Ташкента и АО «Узбекистон темир йуллари» внесли предложение о завершении строительства второго этапа Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена на период 2017-2019 гг., сообщает пресс-служба Министерства финансов Узбекистана.

Юнусабадская линия метро будет достроена через два года

Стоимость объектов незавершённого строительства в рамках реализации данного проекта составляет, с учётом переоценки по состоянию на 1 октября 2016 года, 6,91 млрд. сумов.

Источниками финансирования строительства являются централизованные инвестиции за счет средств Государственного бюджета страны в эквиваленте 72,0 млн. долларов США и кредит Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в размере 52,8 млн. долларов США. Средства последнего источника будут направлены на покупку импортного оборудования, материалов и комплектующих изделий, оплату за услуги по проведению зарубежными специалистами экспертизы проектной документации, сопровождение и технический надзор за строительством

Кроме того, до 1 января 2020 года все участники проекта освобождаются от таможенных платежей за ввоз не производимых в республике специальных транспортных средств, строительно-дорожной техники, машин, механизмов, оборудования, сырья, материалов, запасных частей, комплектующих изделий, узлов, технологической документации, оснастки.

Ответственным за эффективную реализацию проекта является АО «Узбекистон темир йуллари».
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