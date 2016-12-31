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30-12-2016, 09:58 0 1018 Рейтинг1 Напечатать

Творческий союз журналистов Узбекистана возглавил новый руководитель

29 декабря текущего года в Ташкенте состоялась конференция Творческого союза журналистов Узбекистана. В рамках данного мероприятия был рассмотрен организационный вопрос.


Творческий союз журналистов Узбекистана возглавил новый руководитель

В частности, как сообщает УЗА, Творческий союз журналистов возглавил новый руководитель. Им был избран заслуженный работник культуры Узбекистана Саъдулла Хакимов.

Среди поставленных перед назначенным главой новых задач — превращение средств массовой информации в настоящую народную трибуну, внедрение в деятельность журналистов новых методов и подходов, повышение активности работников региональных СМИ в национальном медиа-пространстве, расширение возможностей обмена мнениями и опытом на международном уровне, дальнейшая активизация деятельности творческих советов при Творческом союзе журналистов Узбекистана.

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