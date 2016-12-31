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→ Алишер Усманов намерен открыть в Узбекистане благотворительный фонд
29-12-2016, 12:55 0 2609 Рейтинг0 Напечатать

Алишер Усманов намерен открыть в Узбекистане благотворительный фонд

Алишер Усманов намерен открыть в Узбекистане благотворительный фонд

Об открытии благотворительного фонда на родине, об инвестициях в экономику Узбекистана и своем видении дальнейшего развития страны 63-летний владелец USM Holdings Алишер Усманов рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

Приводим отрывок этого интервью, касающийся Узбекистана.

- Если говорить про вашу малую родину, то недавно прошли выборы президента Узбекистана. Как это может отразиться на экономическом и политическом развитии страны?

- Думаю, очень позитивно. Потому что страна 25 лет развивалась по пути независимости, весь этот путь ее возглавлял первый президент Узбекистана. Сейчас избран человек с огромным управленческим, огромным государственным опытом. На мой взгляд, ему по плечу решение любых задач. Я неоднократно говорил, что я горжусь тем, что я узбек. Я горжусь тем, что это моя родная земля. Все, чем я могу быть полезен для Узбекистана, для руководства Узбекистана, я готов сделать. Всегда и в любую минуту. Я желаю огромных успехов Узбекистану, его народу и его президенту.

- А вы сами не планируете наращивать инвестиции в эту страну?

- Хорошо там, куда тебя пригласили. Я, в отличие от других инвесторов, всегда иду туда, куда меня зовут. До этого я могу только помогать тем, чем меня просят. Конечно, планирую. Конечно, хочу. Как минимум, хочу открыть там фонд благотворительный, для того чтобы там делать те проекты, которые я делаю в Москве. Вот и все. Это обязательно я постараюсь сделать. Буду просить на это разрешения.

- А в экономику не планируете инвестировать?

- А в экономику – это уже отдельный разговор, отдельные, так сказать, дела, отдельные расчеты. Я всегда готов.



фото: vesti.ru
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