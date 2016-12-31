В Узбекистане за принуждение к сбору хлопка наказали восемь руководителей
Директора трех школ и двух колледжей, руководители двух фермерских хозяйств и главврач поликлиники были оштрафованы на почти 5 миллионов сумов.
Для обеспечения своевременного и оперативного реагирования на факты принудительного и детского труда в сентябре министром труда было утверждено Руководство по механизму обратной связи (МОС), разработанное с целью защиты трудовых прав граждан и предотвращения использования детского и принудительного труда. В территориальных органах по труду были определены ответственные сотрудники из числа опытных государственных правовых инспекторов труда для работы по МОС.
Также создан и эффективно функционирует информационный ресурс по Механизму обратной связи (сайт www.fbm.uz) и горячая линия государственной правовой инспекции труда Министерства труда 8-371-2000-601 и «Оnline-консультант» на веб-сайте министерства www.mehnat.uz.
Как сообщили в пресс-службе министерства, в период хлопкоуборочной компании (с 19 сентября по 31 октября 2016 года) поступило 3919 обращений. Часто задаваемые вопросы касались системы оплаты труда, вознаграждений, бонусов для отличившихся в сборе хлопка, консультаций по трудовому законодательству, условий труда, а так же нарушений при найме сборщиков.
По 30 жалобам были проведены расследования на предмет установления фактов трудовых правонарушений, из которых по 7 обращениям проведены разъяснительные работы с виновными лицами, а по 13 обращениям факты правонарушений не подтверждены.
По выявленным 3 фактам принудительного труда и 2 обращениям, касающимся детского труда, государственными правовыми инспекторами труда были незамедлительно приняты меры по их устранению и виновные понесли наказание в соответствии с законодательством. Директору Андижанского колледжа бытового обслуживания за принуждение к сбору хлопка со стороны Государственной правовой инспекции труда было наложено административное взыскание, в соответствии со статьей 51 Кодекса об административной ответственности.
В целом, 3 директора средних школ и 2 директора профессиональных колледжей, 2 руководителя фермерских хозяйств и 1 главврач поликлиники за принуждение несовершеннолетних детей и сотрудников своих организаций к сбору хлопка, были привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 4,7 млн. сумов.
Кроме того, со стороны Государственной правовой инспекции труда, помимо Механизма обратной связи осуществлялся контроль за соблюдением трудового законодательства по недопущению детского и принудительного труда. По итогам этой работы были выявлены 14 правонарушений, из которых 5 фактов - несвоевременного оплаты труда и 9 фактов - необеспечения условий найма и труда. По этим фактам, двум руководителям поликлиники, директору профессионального колледжа, руководителю фермерского хозяйства, руководителю махалли и директору предприятия были даны предписания о недопущении принудительного и детского труда.
В следующем году Минтруд планирует создание и запуск в интернете «Online-инспекции», посредством которой работодатели смогут пользоваться услугами интерактивного сервиса «Электронный инспектор», позволяющего самостоятельно получить акт проверки об отсутствии или наличии нарушений в организации по различным тематикам проверяемых трудовых отношений. На основании данного акта, пользователям создается возможность с помощью предоставленных инструментов самостоятельно устранить выявленные нарушения с помощью инструкций к действию, шаблонов и образцов документов.