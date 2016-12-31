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→ С 2017 года прием документов в вузы будет осуществляться с 15 июня по 15 июля
28-12-2016, 09:44 0 1943 Рейтинг0 Напечатать

С 2017 года прием документов в вузы будет осуществляться с 15 июня по 15 июля

В Национальном пресс-центре состоялась пресс-конференция Государственного центра тестирования при Кабинете Министров Республики Узбекистан. В ходе данного мероприятия были озвучены некоторые изменения в правилах подачи документов в высшие учебные заведения страны.

С 2017 года прием документов в вузы будет осуществляться с 15 июня по 15 июля

Так, начиная с 2017/2018 учебного года прием документов в высшие учебные заведения будет проводиться с 15 июня по 15 июля. Вступительные тестовые испытания в высшие военные училища состоятся 5 июля.

Как сообщает УЗА, данные изменения позволят создать еще больше удобств абитуриентам, заранее подготовить образовательные учреждения к тестированию, обеспечить здания и аудитории необходимым оборудованием и учебными средствами.

-В нашей стране с каждым годом становится все больше молодежи, желающей поступить в вузы, - сказал в ходе пресс-конференции начальник отдела Государственного центра тестирования Каюм Боймирзаев. - В этом году документы в вузы подали 663304 абитуриента, то есть на одно место претендовали 11,5 человека.
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