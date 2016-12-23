К посольству РФ в Узбекистане несут цветы и записки
Узбекистанцы несут цветы к зданию Посольства России в Ташкенте. Цветы, свечи и записки со словами соболезнования оставляют у входа в диппредставительство.
Сегодня в России объявлен общенациональный траур в связи с крушением самолета Ту-154, на борту которого находилось 92 человека. В связи с этим у посольства РФ в нашей стране приспущен флаг, а ташкентцы к зданию дипмиссии несут цветы и записки со словами соболезнования и скорби по погибшим.
Еще вчера соболезнования Владимиру Путину выразил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
«С чувством глубокой скорби воспринял весть о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета Ту-154 над Черным морем. Примите мои искренние соболезнования и прошу передать слова сочувствия родным и близким погибших», - гласит послание президента Узбекистана.
Напомним, крушение российского военного самолёта Ту-154 произошло над Чёрным морем 25 декабря. Ту-154 вылетел на базу Хмеймим в Сирии, на борту находились военнослужащие Вооруженных Сил РФ, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и съемочные группы трех федеральных каналов - Первый, НТВ и "Звезда". Делегация летела поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России. Среди погибших также числится знаменитая Елизавета Глинка ("доктор Лиза") – российский врач, филантроп, исполнительный директор фонда "Справедливая помощь".
фото: пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане