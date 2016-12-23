Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Наш канал в телеграм
→ К посольству РФ в Узбекистане несут цветы и записки
Сегодня, 17:32 0 1399 Рейтинг0 Напечатать

К посольству РФ в Узбекистане несут цветы и записки

К посольству РФ в Узбекистане несут цветы и записки

Узбекистанцы несут цветы к зданию Посольства России в Ташкенте. Цветы, свечи и записки со словами соболезнования оставляют у входа в диппредставительство.

Сегодня в России объявлен общенациональный траур в связи с крушением самолета Ту-154, на борту которого находилось 92 человека. В связи с этим у посольства РФ в нашей стране приспущен флаг, а ташкентцы к зданию дипмиссии несут цветы и записки со словами соболезнования и скорби по погибшим.

Еще вчера соболезнования Владимиру Путину выразил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«С чувством глубокой скорби воспринял весть о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения самолета Ту-154 над Черным морем. Примите мои искренние соболезнования и прошу передать слова сочувствия родным и близким погибших», - гласит послание президента Узбекистана.
К посольству РФ в Узбекистане несут цветы и записки

К посольству РФ в Узбекистане несут цветы и записки

Напомним, крушение российского военного самолёта Ту-154 произошло над Чёрным морем 25 декабря. Ту-154 вылетел на базу Хмеймим в Сирии, на борту находились военнослужащие Вооруженных Сил РФ, артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова и съемочные группы трех федеральных каналов - Первый, НТВ и "Звезда". Делегация летела поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России. Среди погибших также числится знаменитая Елизавета Глинка ("доктор Лиза") – российский врач, филантроп, исполнительный директор фонда "Справедливая помощь".

фото: пресс-служба Посольства РФ в Узбекистане
Комментарии
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: *
Топ статей за 5 дней

Поступок узбекистанца с продуктовой базы Москвы всколыхнул соцсети

Влюбленная россиянка необычно отомстила красавчику из Узбекистана

Казахстан и Узбекистан упростят пересечение государственной границы

Шавкат Мирзиёев рассказал, на каком отечественном автомобиле ездит сам

christina
Похожие статьи

Мирзиёев выразил соболезнования Путину в связи с крушением ТУ-154

Президент Узбекистана выразил соболезнования Владимиру Путину

Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Турции в связи с терактом

Ташкентцы несут цветы к посольству Франции в Узбекистане

Президент Узбекистана выразил соболезнования Главе Итальянской Республики

Реклама на сайте
LCN