Как улучшить агроландшафт?
Программа малых грантов Глобального экологического фонда (ПМГ ГЭФ) провела встречи с фермерами Ташкентской, Джизакской и Сырдарьинской областей. Именно эти области определены целевыми в стратегии ПМГ ГЭФ в Узбекистане на 2017-2019 годы. А агроландшафт – ее ключевое слово.
Сперва сажали фисташку
Программа действует в стране с 2008 года. Хотя в первый период полем деятельности был определен весь Узбекистан, именно в Джизакской области началась реализация одного из первых проектов. Потом были и другие – в Каракалпакстане и Сурхандарье, Хорезмской, Бухарской, Кашкадарьинской областях... Всего по Узбекистану выполнено (некоторые находятся в стадии завершения) 80 проектов на сумму около 3 миллионов долларов. Они фокусировались на изменении климата, на адаптации к изменениям климата, сохранении биоразнообразия, борьбе с деградацией земель и опустыниванием.
Как рождались проекты? Узнав о программе, фермер-мечтатель предложил посадить сосновый лес на богаре в Джизакской области. Но сосны там не вырастут. Ученые-эксперты рекомендовали выбрать засухоустойчивую фисташку.
Инициативному джизакцу также объяснили, что согласно правилам ПМГ ГЭФ инициировать проект может сообщество. Такого условие выдачи грантов. Максимальный размер гранта определен в 50 тыс. долларов при условии такого же вклада (имуществом, оборудованием, трудовым вкладом и т.д.) со стороны заявителя. Еще условие: нужно продумать механизм по распространению технологии, ведь выгоды для природы достигаются путем многократного повторения лучшего опыта. В итоге самый первый фисташковый проект подала Ассоциация животноводов, выразившая коллективный интерес в снижении прессинга на пастбища, в фисташковых садах и лесах на месте выбитой земли. А фермер при поддержке сообщества успешно проект реализовал.
За прошедшие годы программа поддержала грантами шесть проектов по посадке фисташки в разных областях страны. Сейчас уже нет необходимости вдохновлять последователей джизакца. Преимущества фисташковых садов оценены и фермерами, и местными сообществами, и государством.
Вас интересуют «плантации дров»?
Какие проекты имеют шансы на грантовую поддержку Программы малых грантов Глобального экологического фонда согласно стратегии на 2017-2019 годы? Об этом и говорилось на встречах с фермерами в целевых областях. Стратегия сфокусирована на улучшении аграрного ландшафта. Национальный координатор ПМГ ГЭФ Алексей Волков объяснял то, что не всем понятно и не всем очевидно. «Почва – это глобальный капитал. Для ее качества важны и вода, и биоразнообразие. Сохранять и улучшать - вам, а мы поможем».
Что имеет отношение к агроландшафту? Каждый дехканин расскажет про свой. Объяснит, где расположено поле – на равнине или на склоне, насколько крутом склоне. Где проходит канал, арыки, есть ли теплица. Если выращивает сад или виноградник, то и про них все досконально. Не всегда земледельцы знают про опылители. Между тем пчелы «отвечают» за сорок процентов урожая. Почему не придумать проект по опылителям, и это ведь не только пчелы?!
Неотъемлемой частью агроландшафта должны быть полезащитные лесополосы. В свое время в Узбекистане по науке создавалась система лесозащитных полос. Они снижали силу ветра, спасали землю от ветровой эрозии, создавали микроклимат, биодренаж, способствовали сохранению биоразнообразия. В общем, они служили многофункционо. Однако ныне тополя – главное дерево в полезащитной системе – населением рассматриваются как дрова. Лесозащитных полос (в полосе должно находиться три-четыре ряда деревьев) - практически не осталось. Почему не взяться за их воссоздание?
Кстати, о дровах. Проект по их посадке в рамках новой стратегии рассмотрен и утвержден одним из первых. И снова инициатива исходила от джизакцев. Если есть проблема с топливом – газа нет, а уголь дорог – можно выращивать «плантации дров»! В выбитой скотом Джизакской полупустыне хорош саксаул. Имеет он отношение к агроландшафту? Конечно. Принесет выгоды сообществу? Предусмотрен механизм распространения? Да. Запланирован ряд семинаров для жителей Джизакской области. Их будут знакомить не только с опытом выращивания саксаула на дрова, но и с технологиями выращивания «на дрова» плантаций быстрорастущих деревьев в предгорьях, прилегающих к Нуратинскому заповеднику.
Возможна альтернатива дровам? Конечно, и это обсуждалось на встречах. Так, жители Кибрайского района заинтересованы в автономных системах отопления для четырехэтажных жилых домов. Крупные животноводческие комплексы тоже заинтересованы в стабильной подаче электроэнергии. Для них перспектива – биогаз. Проекты по установке биогазовых установок успешно выполнены на первых этапах Программы ГЭФ в Узбекистане. Тогда убедились: биогазовые установки выгодны там, где есть стойловое содержание скота.
Не надо «капелькой» орошать богару
«Капельное орошение программа уже поддерживала. И у нас есть в нем потребность. Дадите грант?» – это уже начались вопросы с мест. «Что выращиваете?» – «Мы сажаем пшеницу на богаре. Хотим насос установить и капельно орошать». Ответ: «нет». Богару надо использовать без дорогостоящего полива. В стратегии определена задача: рационально использовать водные ресурсы. Что касается зерновых на богаре, то их можно выращивать при помощи других технологий посева и выращивания, сохраняя влагу в почве. Можно рассмотреть замену тем культурам на неполивных землях, что требуют много влаги.
«Занимаемся животноводством. Не хватает земли для прокорма скота. Хотим сделать гидропонную установку для выращивания зеленых кормов». А вот это интересная мысль, ведь решает проблему перевыпаса и вполне подходит к требованиям стратегии. «Готовьте заявку».
«Какие у нас самые острые проблемы? Стерню после уборки пшеницы приходится сжигать. Понимаем, что это плохо. Но тяпкой ее убирать на нескольких гектарах у фермера нет возможности. Солома не гниет, мешает. Есть ли иные решения, кроме сжигания?» Ответ вызвал дискуссию о плюсах и минусах нулевой обработки земли, так как именно она предлагалась как вариант. Но фермеры утверждали, что картошка на стерне не вырастет. «ПМГ ГЭФ в Узбекистане уже поддерживала проекты по нулевой обработке. Давайте попробуем сделать маленький проект. Готовы? Если вы и три-четыре соседа выделите по гектару под нулевую обработку, опробуем, какие культуры хорошо будут расти по стерне. Ваша ведь цель – не картошку вырастить, а получить больше прибыли!». И под эту идею можно готовить проект.
Вспомнили фермеры и про гузапаю, что остается на поле после сбора хлопка. Животноводы готовы покупать на корм скоту, но стебли им не нужны. «Как избавиться?» - «Ищите способ. Поддержим».
Спрашивали про засоление почвы. «Роем коллекторы. Соль вымываем дренажом. Тратим воду, а это ведет к вторичному засолению. Есть иные способы?» – «Соль не только дренажом убирается. Так, соль убирается большим количеством органики в почве. Советуйтесь с учеными, предлагайте, предложения рассмотрим».
Точно такая же рекомендация последовала и после дебатов о сушилках для фруктов и овощей. «Часть урожая пропадает из-за невозможности быстро вывезти. Хорошо бы иметь!» Но они – не инновация. «А если сделать солнечные сушилки?» Эта идея может быть одобрена и поддержана грантом на уже известных условиях финансирования «пятьдесят на пятьдесят», ведь очевидны польза для окружающей среды и выгоды сообществу. Точечный проект соседним хозяйствам покажет преимущества солнечных сушилок и те переймут опыт.
«Кто утверждает проекты? Насколько прозрачна процедура? Есть шансы у периферии?» Рассматривают заявки члены Координационного совета. Их девять - специалистов из разных организаций и представителей общественности. Решения принимаются большинством голосов. Электронные версии проектов размещаются на сайте http://sgp.uz. Шансы получить грант есть даже у самого отдаленного от столицы заявителя. Примеров тому немало в восьмилетней практике программы.
Наталия ШУЛЕПИН
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