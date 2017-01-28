Узбекистанский программист разработал программу для online-покупок
Программист Зохид Улмасбоев создал программный продукт «Lebazar», позволяющий потребителям делать покупки в ташкентских супермаркетах в режиме online.
Приобрести товары народного потребления можно через сайт «Lebazar», а также через мобильные приложения на базе Андроид и IOS. Технология поддерживается любыми мобильными телефонами.
Интернет-магазин «Lebazar» связывает между собой все крупнейшие супермаркеты столицы. Особенность продукта – постоянное автоматическое обновление цен на товары, что делает процесс покупок с его помощью удобным и выгодным.
Оплачивать покупки можно с помощью платежной системы РауМе, встроенной в «Lebazar», и другими удобными для покупателя способами.
Продукт зарегистрирован под номером DGU 04097, сообщает Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан.
Анна Ним.