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Узбекистанский программист разработал программу для online-покупок

Узбекистанский программист разработал программу для online-покупок

Программист Зохид Улмасбоев создал программный продукт «Lebazar», позволяющий потребителям делать покупки в ташкентских супермаркетах в режиме online.

Приобрести товары народного потребления можно через сайт «Lebazar», а также через мобильные приложения на базе Андроид и IOS. Технология поддерживается любыми мобильными телефонами.

Интернет-магазин «Lebazar» связывает между собой все крупнейшие супермаркеты столицы. Особенность продукта – постоянное автоматическое обновление цен на товары, что делает процесс покупок с его помощью удобным и выгодным.

Оплачивать покупки можно с помощью платежной системы РауМе, встроенной в «Lebazar», и другими удобными для покупателя способами.

Продукт зарегистрирован под номером DGU 04097, сообщает Агентство по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан.

Анна Ним.
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Анна Ним
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