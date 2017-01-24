→ 11% обращений в Мининфоком посвящены услугам мобильной связи

11% обращений в Мининфоком посвящены услугам мобильной связиВ рамках прошедшего итогового заседания Коллегии Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций по итогам развития сферы информационных технологий и коммуникаций в 2016 году рассмотрено состояние работ с обращениями юридических и физических лиц в данной сфере.
Как отмечается в сообщении ведомства, в течение 2016 года в Мининфоком поступило всего 3835 обращений, в том числе через Виртуальную приемную Президента Республики Узбекистан – 2760 обращений, через Виртуальную приемную Министра – 318 обращений, через Единый портал интерактивных государственных услуг – 367 обращений, письменные обращения – 390.
Анализ показывает, что 15% обращений поступили по почтовым услугам, 17% — по сетям связи, 13% — по услугам интернета, 11% — по услугам мобильной связи, а также 23 жалобы были поданы на руководителей различных предприятий отрасли. Если рассматривать количество обращений в разрезе по регионам страны, то самая большая часть обращений поступила из города Ташкент (44% от всех обращений), далее следуют Ташкентская (14%) и Ферганская (6%) области. Указано наличие фактов нарушения исполнительской дисциплины при работе с обращениями граждан.
В этой связи, на заседании всесторонне и критически оценены работы территориальных управлений Министерства по г.Ташкент, Ташкентской и Ферганской областям и приняты дисциплинарные меры в отношении начальника территориального управления Ферганской области.
Кроме того, руководству АК «Узбектелеком» и его филиалов поручено наладить прямой контакт с абонентами компании путем проведения регулярных выездных встреч на местах, с тем, чтобы оперативно выявлять и устранять проблемы, с которыми сталкиваются абоненты.
Также подвергнуты резкой критике операторы фиксированной и мобильной связи, не выполнившие ранее взятые на себя обязательства по повышению качества услуг телекоммуникаций в ответ на обращения граждан. Указано на необходимость улучшения работы колл-центров по обслуживанию звонков клиентов в плане улучшения профессионального уровня персонала и корректного обращения с абонентами.
По итогам обсуждения вопросов повестки дня заседания Коллегии принято решение, в котором определены практические меры по дальнейшему развитию сферы информационных технологий и коммуникаций.