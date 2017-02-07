→ Мы служили далеко от Родины. Размышления ветерана

Мы служили далеко от Родины. Размышления ветеранаВо второй половине 70-х годов прошлого века, я возглавлял отдел пропаганды и агитации Ташкентского (ныне Зангиатинского) района Ташкентской области, был избран депутатом райсовета, председателем постоянной комиссии представительного органа местной власти. Председателем райисполкома был кандидат сельскохозяйственных наук Агзам Киргизбаевич Абдувалиев, которому впоследствии было присвоено почётное звание «Заслуженного работника сельского хозяйства Узбекистана». Это был человек широкой души и щедрого сердца, далеко известный своей большой благотворительной деятельностью.
На снимке 1978 года: (первый справа) председатель Ташкентского (ныне Зангиатинского) райисполкома А.К. Абдувалиев ведёт мероприятие, посвящённое встрече призывников с ветеранами второй мировой войны.
Необходимо отметить, что А.К. Абдувалиев, занимаясь своими основными обязанностями, особое внимание уделял развитию физкультуры и спорта на селе, военно-спортивным играм, подготовке молодёжи к службе в армии. Мы с ним часто принимали участие во встречах с призывной молодёжью, в мероприятиях с участием ветеранов второй мировой войны, мероприятиях, связанных с памятными датами. Этот опыт у него во многом накопился в период, когда в начале 60-х годов, он был лидером молодёжной организации нашего Кибрайского района, а я в призывном возрасте - общественным корреспондентом газеты «Коммунизм тонги» (ныне «Кибрай садоси») данного района.
На снимке 1979 года: председатель Ташкентского (ныне Зангиатинского) райисполкома А.К. Абдувалиев и председатель колхоза С.Рахматуллаев, возлагают цветы к памятнику погибшим на фронтах второй мировой войны в селе Хасанбай.
1963 год ... Я учился на втором курсе института. Пришла повестка из военкомата. Прибыл в военкомат: меня оказывается призвали на воинскую службу. (В то время и студентов призывали на военную службу). 3 сентября, рано утром, мы – призывники собрались в Кибрайском райвоенкомате. Затем, во главе с военкомом района А. Умаровым мы в колонне, пешком отправились на республиканский сборный пункт в г.Ташкенте. После всех соответствующих проверок, процедур, мы опять построились в колонну и пешком отправились на железнодорожную станцию – Ташкент-товарная. За нами следовали также пешком родители, родственники, друзья и знакомые, пришедшие нас провожать… После прибытия на станцию, все мы расположились по вагонам и отправились в город Мары ( Туркменистан), где в течение месяца проходили курс молодого бойца. После принятия присяги, стало известно, что мы отправимся служить в Группу советских войск в Германии.
Опять сели в поезд и отправились в Ташкент, оттуда в Москву, а затем в Брест. В Бресте мы пересели на другой поезд. Доехали до Магдебурга. Здесь после соответствующих проверок, уточнений, нас разбросали по различным частям. Мне пришлось три года, без отпуска служить в Висмарском гарнизоне, Шверинского округа… На ужин и с ужина мы шли и пели «Катюшу», «Марусю», а вечером в казармах слышалась тихая нехитрая песня солдат, в которой были такие строки:
Прощай страна, совсем чужая
и ты военный городок:
Три года честно мы служили,
теперь же едем на восток.
Кого там встретит мать родная,
кого любимая жена,
кого девчонка молодая
и нальёт бокал вина.
Мы будем пить и веселиться
в кругу товарищей, друзей,
за тех, кто служит за границей,
нальём бокалы пополней …
В один из летних дней 1966 года, когда я находился в наряде - был помощником дежурного по полку, меня пригласили к КПП - воротам нашего гарнизона. Когда я подошёл к воротам, не поверил своим глазам – у ворот стоял мой двоюродный брат Анвар ака Максудов: он оказывается окончил Ташкентский медицинский институт и сразу был отправлен в Германию - в Группу советских войск в качестве военного врача. Можете представить состояние солдата, который три года служил без отпуска вдали от Родины, вдали от семьи. Это было для меня чудесным подарком. Я получил увольнительную и вместе с Анвар ака обошёл памятные места Висмара, вместе пообедали и он уехал обратно в свою часть…
На снимке 1966 года: младший сержант Н.Таиров и приехавший его навестить в г.Висмар( Германия) военный врач лейтенант А.Максудов .
Три года отслужив в армии, я вернулся домой, окончил учёбу в институте, преподавал в школе, работал в различных учреждениях, затем учился в Ташкентской высшей партийной школе. Во время учёбы в партшколе, нас курсантов отправили для прохождения военной переподготовки в воинскую часть, расположенную в городке Тахтабазар ( Туркменистан). После окончания учёбы в партшколе я стал работать заместителем председателя Кибрайского райисполкома. В соответствии с занимаемой должностью, я являлся председателем районной эвакуационной комиссии. Весной 1983 года меня пригласили в военкомат. Оказывается мне необходимо пройти двухмесячные курсы переподготовки в воинской части в городе Новосибирске. Я улетел самолётом в город Новосибирск. Вернулся с переподготовки и окунулся в работу…
Прошло больше полвека, как я отслужил в армии. Недавно, смотря по телевидению встречу Президента нашей страны Шавката Миромоновича Мирзиёева с генералами и высшими офицерами Министерства обороны Узбекистана, на которой, он поставил большие задачи по укреплению обороноспособности нашей армии и слушая выступление на заседании Общественного совета при Министерстве обороны страны депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса, председателя Комитета нижней палаты парламента страны, заместителя председателя Центрального Совета Народно-демократической партии Узбекистана Рустама Туйчиевича Камилова, посвящённое безусловному выполнению задач, поставленных Главой нашего государства и направленных на создание современной, могучей армии, которая является гарантией мира и спокойствия в стране, я глубоко задумался…
Я три года проходил срочную военную службу в Германии – далеко от Родины, в Туркменистане проходил курс молодого бойца, в Туркменистане проходил военную переподготовку, прошёл двухмесячные курсы военной переподготовки в городе Новосибирске. Я дисциплинированно, верный своему долгу выполнял свои воинские обязанности, но ни одного дня, я оказывается, не выполнял свои воинские обязанности на своей Родине – в Узбекистане.
Думая об этом, я испытываю чувство глубокого удовлетворения: сегодня наша молодёжь, благодаря Независимости, обретённой под руководством великого сына узбекского народа, Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова, мудрой внешней и внутренней политике Президента нашей страны Шавката Мирзиёева, служит только в пределах своей Родины – Узбекистана, и бережёт как зеницу ока неприкосновенность её границ, мир и спокойствие, царящие в нашей республике. Родители и близкие, весь народ могут быть спокойны за своих сыновей …
Носир ТАИРОВ
политолог, член НДП Узбекистана