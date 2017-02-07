Романовский и Трубецкой спешат на помощь
Летом 1908-го года штаб Туркестанского военного округа отправил на Памир сразу две разведовательно-топографические экспедиции. Первая ушла на Памир из Ташкента, и руководил ею капитан генерального штаба Иван Павлович Романовский (1877-1920). В 1903 г. он окончил Николаевскую академию генштаба по первому разряду, стал военным интеллигентом и делал неплохую карьеру при штабе ТуркВО. Вторую экспедицию возглавлял капитан генштаба Николай Иванович Косиненко (1881-1917), командир роты 10-го Туркестанского стрелкового батальона, расквартированного в Оше. Он также закончил Николаевскую академию генштаба в 1907 г. Конная экспедиция капитана Н.И.Косиненко отправилась из Оша на Памир с целью исследования высокогорных ледников и другими задачами.
Капитан Н.И.Косиненко выбрал сложный маршрут для своего отряда с переправой через полноводный Сауксай, один из притоков Муксу. Вода в Сауксае была высокой, и местные жители отказывались от роли проводников. Это была не единственная высокогорная река, которую пришлось преодолеть отряду исследователей Памира. В своем очерке "По тропам, скалам и ледникам Алая, Памира и Дарваза. (Из путевых записок)", опубликованном в Известиях Русского географического общества в 1915 г., т. 51, вып. 3, стр. 121, Н.И.Косиненко описал переправу через Сельдару, которая чуть не стала последней в его жизни:
"Прохождение каждого рукава сопряжено с большой опасностью. Оступись лошадь, и спасения почти нет, а оступиться легко, потому что течение непрерывно ворочает по дну большие камни. Махмет-куль-бай (70-летний местный проводник. - прим. Е.Р.) останавливался перед каждым таким рукавом, со слезами на глазах упрашивая вернуться, тем более что вода прибывала с каждой минутой.
После дневки рано утром 1 июля, выступили с вьюками и проводниками по усеянному щебнем и гальками дну долины. Двигались быстрее - путь уже был знаком. Но на одном из рукавов шедший отдельно начальник отряда (Н.И.Косиненко пишет о себе в третьем лице. - прим.Е.Р.) неожиданно попал на такое глубое место, что погрузился с лошадью в ледяную воду. Лошадь опрокинулась, и отделившись от нее, разведчик был увлечен быстрым течением Сельдары.
Совершенно изнемогший и почти теряющий сознание он был вытащен из воды казаками и киргизами другого разведочного отряда (капитана Романовского и кн. Трубецкого), случайно шедшего в полуверсте сзади в этот единственный совместный переход. Через час, под самым ледником Федченко, потерпевший аварию еще раз встретился со своими спасителями."
Отряд капитана И.П.Романовского, обер-офицера для поручений при штабе ТуркВО, и поручика А.Н.Трубецкого из Туркменского конно-иррегулярного дивизиона из Закаспийской области Туркестанского генерал-губернаторства, на счастье оказался рядом и спас капитана Н.И.Косиненко из ледяной воды. Экспедиция Н.И.Косиненко продолжилась, и исследователи уже на следующий день штурмовали подъем на ледник Федченко, где ими был открыт крупнейший приток ледника Федченко - ледник Бивачный, стекающий со склонов великих вершин, названных позднее: пик Сталина- Коммунизма-Измаила Сомони (7495 м.), пик Россия (6875 м.), пик Гармо (6602 м.). Н.И.Косиненко стал первооткрывателем ледника Бивачного, впервые исследовал ледник Федченко на протяжении его нижних 30 км и первым географом, оценившим реальные масштабы памирского обледенения. Его имя носит ледник Косиненко в бассейне ледника Федченко, расположенный на склонах хребта Танымас (притоком ледника Федченко не является), и перевал с ледника Наливкина на ледник Косиненко.
На этом географические исследования капитана Н.И.Косиненко в крае не закончились, в июле 1909 г. он руководил полевой поездкой офицеров ТуркВО в Ходжентский уезд Самаркандской области Туркестанского генерал-губернаторства (по существовашему тогда административно-территориальному делению) с целью изучения путей сообщения и материальных ресурсов Ферганской долины. В октябре-ноябре того же года командировался в Бухарский эмират для составления военно-статистического описания Зеравшанского оазиса и путей в Карши и Чиракчи. Н.И.Косиненко также является военным историком, автором книги "Первая русско-турецкая семилетняя война. Чигиринские походы 1677-1678 гг.", изданной в Санкт-Петербурге в 1911 г. В дальнейшем Н.И.Косиненко был переведен из ТуркВО и проходил службу в западных военных округах. Во время Первой мировой войны в чине полковника в декабре 1916 г. командовал 311-ым Кременецким полком. В ночь на 31.01.1917 г., желая вернуть утерянные высоты в районе шоссе Якобени-Кимпулонг лично повел полк в атаку, заставил неприятеля отступить, но в бою был убит. Похоронен на Московском городском братском кладбище 25.02.1917 г. Н.И.Косиненко погиб в возрасте 36 лет. В настоящее время кладбище восстановлено, и, можно считать, что могила Н.И.Косиненко сохранилась. В советское время его имя не упоминалось, и альпинисты могли только гадать, в честь кого были названы ледник и перевал Косиненко.
Об одном из спасителей Н.И.Косиненко капитане генштаба Иване Павловиче Романовском (1877-1920) информации много. Как и многие другие питомцы начальника штаба ТуркВО Гвидо Казимировича Рихтера (1855-1919) И.П.Романовский мог бы стать известным военным писателем и географом. За годы службы в ТуркВО он успел побывать не только в экспедции на Памире, но и в Бухарском эмирате, на афганской границе, на озере Иссык-куль. В сентябре 1909 г. он входил в состав редакционной комиссии оргкомитета ХХУ-ой юбилейной Туркестанской сельхозвыставки в Ташкенте. С началом первой мировой войны получил известность как опытный штабист, в том числе служил у Л.Г.Корнилова (1870-1918), с которым был знаком по Ташкенту, начальником штаба 8-ой армии. После корниловского выступления в сентябре 1917-го года сидел под арестом в Быхове вместе с Л.Г.Корниловым, А.И.Деникиным (1872-1947) и др. Ушел на Дон, где стоял у истоков создания Белой армии, служил начштаба у Л.Г.Корнилова, а после его смерти - у А.И.Деникина. Вместе с А.И.Деникиным в апреле 1920 г. убыл на английском линкоре "Император Индии" из Феодосии в Турцию. На турецком берегу пробыл ровно час и был застрелен 18.04.1920 г. в спину в российском посольстве контрразведчиком поручиком Мстиславом Харузиным, который считал И.П.Романовского масоном и главным виновником поражения Вооруженных сил юга России в гражданском противостоянии, что являлось несомненным преувеличением и отзвуком ненависти фронтовиков-окопников к штабистам. М.Харузину в суматохе удалось улизнуть из посольства, но в дальнейшем он был ликвидирован в Стамбуле неизвестными лицами. На момент гибели И.П.Романовскому было только 42 года.
О втором спасителе - князе Александре Николаевиче Трубецком информации очень мало. Известно, что он после Памирской экспедиции И.П.Романовского в 1909 г. был произведен в штабс-ротмистры, а 20.06.1910 г. уволен в отставку. Далее - увы! - следы этого представителя известной фамили теряются.
Организатор исследовательских походов начальник штаба ТуркВо генерал от инфантерии Г.К.Рихтер, как и его подопечные офицеры, принимал участие в Первой мировой войне, в бою у Бишофсбурга, командуя 16-ой пехотной дивизией, был ранен в руку, в 1915 г. вышел в отставку, проживал в Риге, где в 1919 г. был убит в возрасте 63 лет, скорее всего, латышскими националистами как этнический немец.
Потомки Н.И.Косиненко в настоящее время проживают в России, потомки И.П.Романовского - в Бельгии, потомки Г.К.Рихтера - в разных странах, в том числе и в России.
Источники и литература:
1. А.Лебедев. Н.И.Косиненко и его конная экспедиция на Памир.
http://static.turclubmai.ru/papers/2214/
2. Басханов М.К. Русские военные востоковеды до 1917 г. Биобиблиографический словарь. М., Восточная литература, 2005 г. 295 с.
3. Н.И. Косиненко. По тропам, скалам и ледникам Алая, Памира и Дарваза. (Из путевых записок)". Известия Русского географического общества, 1915 г., т. 51, вып. 3.
Е.РЯБОВ