Шараф Рашидов стоял у истоков высокой духовности узбекского народа
Узбекистан Шавката Мирамановича
Мирзиёева Джизакскому району Джизакской
области присвоено имя Шарафа Рашидовича
Рашидова – великого сына узбекского народа,
который четверть века был во главе республики,
участника второй мировой войны, дважды
Героя труда, лауреата Государственной
премии, известного писателя и поэта.
(Из сообщений СМИ)
Как известно, Шараф Рашидович Рашидов, перед избранием его руководителем Узбекистана, являлся главой парламента республики…
В руках у меня фотография 60-летней давности.
На снимке: Председатель Президиума Верховного Совета Узбекистана Шараф Рашидов, член Президиума Верховного Совета Узбекистана, руководитель Наманганской области Абдулхай Таиров и руководитель Самаркандской области Ариф Алимов на совещании по хлопководству. Смотря на старую фотографию и читая книгу известного историка Саидакбара Ризаева «Шараф Рашидов. Штрихи к портрету» («Ёзувчи» - «Нур» Тошкент – 1992), изданную к 75-летию славного сына нашего народа, я думаю о том, что он также как и Тумарис, Спитамен, Ширак, Амир Темур, Навои, Бабур, Джалалиддин Мангуберди, Акмал Икрамов, Усман Юсупов, Абдулла Кадыри, Абдулла Авлони, Фитрат, Айбек, Хамид Алимджан, Гафур Гулям, Ислам Каримов был сыном своего времени и также как они, стоял у истоков высокой духовности нашего народа. Несмотря на сложности своего времени, он делал всё для того, чтобы сохранить и приумножить духовные и материальные ценности нашего народа, обеспечить высокое социально-экономическое развитие Узбекистана…
Председателю Президиума Верховного Совета Узбекистана, заместителю Председателя Президиума Верховного Совета СССР Шарафу Рашидову приходилось часто ездить за рубеж. За 9 лет он в составе правительственных делегаций побывал в 12 странах Азии и Африки, проявил при этом незаурядные способности. По итогам поездок он представлял в Верховный Совет докладные записки, конкретные предложения, по которым был принят ряд важных решений.
Бывая за рубежом, он убеждался в шаблонности тогдашней идеологической работы в стране, неуважительном отношении к верующим, их религиозным чувствам. Вносил предложения по исправлению допущенных ошибок и перекосов. Это видно из приводимого отрывка из записки в бюро ЦК Компартии Узбекистана. Своей инициативой Шараф Рашидов мог стать мишенью для критики. Но интересы дела он поставил во главе угла. Вот отрывок из этой записки:
«… Многие имеющиеся в Узбекистане мечети, мазары и религиозные памятники находятся в запущенном состоянии и используются не по назначению.
Так, например, в левом крыле ремонтируемого ныне здания медресе Барак хан, где намечается открыть Ташкентское духовное училище, расположена керосиновая лавка Ташпромторга.
Принадлежащее духовному управлению здание, расположенное на территории дворца центральной соборной мечети Тилля-шайх, занято под физкультурный зал школы № 23, окна этого здания выходят во двор мечети.
В непосредственной близости от медресе и центральной соборной мечети, на арке старогородского рынка, установлен мощный репродуктор-рупор, который включается во время богослужения и заглушает молитву.
Имеющаяся при мазаре Имам Каффал Шаши мечеть занята под общежитие учащихся автошколы; над куполом этой мечети, над религиозным знаком-полумесяцем, установлен красный флаг.
Мазар при соборной мечети Шайх Зайнуддин передан в ведение архитектурного управления, находится под замком, в результате чего духовники нередко лишены возможности показать этот мазар иностранным гостям. Например, во время пребывания в Ташкенте албанской делегации в план входил показ упомянутой мечети, но, к удивлению гостей, никак не могли найти сторожа, у которого хранятся ключи.
В мечети и мазаре Занги-Ата, расположенных в Янгиюльском районе Ташкентской области, разместился верёвочный цех промартели общества слепых.
… Приезжающие в Узбекистан иностранные делегации, особенно из мусульманских стран, проявляют большой интерес к этим «святым местам» и стараются их посетить.
Приведённые и подобные им факты неправильного содержания и использования мечетей и мазаров порождают недовольство у духовников и верующих, а также производят плохое впечатление на иностранных гостей и вызывают отрицательные отклики за рубежом.»
Наряду с этим, мы хорошо знаем, что Шараф Рашидов бережно относился к молодым талантам и творческим работникам старшего поколения. Выдающиеся узбекские поэты Эркин Вахидов, Абдулла Арипов, Барат Байкабилов, Аман Матчан, писатели Адыл Якубов, Уткур Хашимов, Шукур Халмирзаев, Уктам Усманов и многие другие выросли благодаря его заботе и вниманию…
Как известно, выдающийся учёный-навоивед Хамид Сулейман в октябре 1961 года защитил докторскую диссертацию. После этого, я в соавторстве с Хайдарали Узаковым и Насимиддином Таировым, опубликовал в журнале «Совет мактаби» статью, посвящённую этому событию и мне посчастливилось неоднократно с ним беседовать. Так, доктор филологических наук, профессор Хамид Сулейман с воодушевлением рассказывал с каким вниманием и заботой Ш.Р. Рашидов вместе со своим соратником А.У. Салимовым, выдающимся государственным и общественным деятелем, отнеслись к созданию Литературного музея имени Алишера Навои: все вопросы в связи с этим решались беспрепятственно.
Однажды на собрании Академии наук Узбекистана, Шараф Рашидов принял участие вместе с заместителем председателя Совета Министров СССР Кириллиным. Выступая перед собравшимися Ш.Р.Рашидов сказал: «Наши учёные делают многое, работают плодотворно. Среди вас сидит профессор Хамид Сулейман. Он всегда в поиске. Он сам не знает покоя и нам не даёт покоя: постоянно ставит актуальные вопросы и умело находит пути их решения. Он яркий пример для всех. Побольше бы таких самоотверженных учёных!» Хамид Сулейман, потом рассказывал нам «После выступления Шарафа Рашидовича, в перерыве, все спешили меня поздравить с оценкой моего труда, данную руководителем Узбекистана, словно я получил высочайшую награду».
В своё время, в редакции газеты «Правда» готовилась к публикации статья «Хафиз из Хорезма» о большом открытии профессора Хамида Сулеймана : в одной из зарубежных поездок, он нашёл и опубликовал сборник стихов неизвестного до сих пор талантливого узбекского поэта. Главный редактор газеты позвонил Шараф Рашидовичу и спросил его мнение по данному открытию и конкретно по необходимости публикации соответствующей статьи. Шараф Рашидович высоко оценил открытие Хамида Сулеймана и попросил обязательно опубликовать статью. Вскоре статья была опубликована и весь литературный мир узнал о новом открытии узбекского учёного…
Это только несколько примеров большого внимания Шарафа Рашидовича к науке, к литературе, к вопросам духовности…
С обретением Узбекистаном независимости, руководство страны постоянно уделяет пристальное внимание и заботу о духовности, о творческих работниках.
Так в ряде выступлений Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева, высоко ценящего талантливое слово, литературу и искусство, с большим уважением назывались имена видных писателей и поэтов страны, их труду была дана высокая оценка. А на днях он посетил Национальный парк имени великого узбекского поэта Алишера Навои, где у памятников Айбека, Абдуллы Каххара, Саида Ахмада и Саиды Зуннуновой встретился с выдающимися поэтами и писателями страны Мухаммадом Али, Сироджиддином Саййидом и Махмудом Таиром, поставил перед творческими работниками большие задачи по дальнейшему развитию высокой духовности, литературы и искусства. Это яркий пример внимания к высокой духовности нашего народа, у истоков которого стоял и великий сын узбекского народа Шараф Рашидов…
К 75-летию Шарафа Рашидова, на русском языке, была опубликована книга С. Ризаева «Шараф Рашидов. Штрихи к портрету» («Ёзувчи» - «Нур» Тошкент – 1992), которую я использовал при подготовке данного материала.
Думается, к 100-летию Шарафа Рашидовича Рашидова целесообразно эту книгу, написанную на основе исторических документов объективно, увлекательно, с чувством большого патриотизма, опубликовать и на узбекском языке. Это было бы достойным подарком к юбилею выдающегося государственного и общественного деятеля Узбекистана.
член НДП Узбекистана, политолог