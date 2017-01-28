Профессор Юсуф Абдуллаев: ученый, педагог, дипломат, Человек
В Самарканде торжественно отметили 70-летний юбилей профессора Юсуфа Абдуллаева, многогранная, плодотворная и кипучая жизнь которого является достойным примером для подражания молодому поколению. Кандидат исторических наук, доктор педагогических наук, первый посол Республики Узбекистан в Российской Федерации, первый ректор Самаркандского государственного института иностранных языков, воин-интернационалист Ю.Абдуллаев внес большой вклад в развитие науки, образования, высшей школы, дипломатии…
Поздравить юбиляра, который в последние годы трудится в Самаркандском филиале Ташкентского университета информационных технологий, собрались его родственники, друзья, представители общественности города. Все, кто выступал на торжественном мероприятии, говорили не только об успехах и достижениях Юсуфа Негматовича на профессиональном поприще, но и о его замечательных человеческих качествах.
Из уст каждого выступавшего прозвучали такие слова, как «высокоэрудированный», «интеллигентный», «искренний», «добропамятный» и др. Можно много рассказать о жизни и деятельности Юсуфа Абдуллаева. Но любознательный читатель сможет сегодня найти нужную информацию в сети интернет. Здесь ограничусь высказываниями некоторых его друзей, прозвучавшими в этот юбилейный вечер.
Было зачитано поздравление журналиста-международника, корреспондента «Российской газеты» по странам Центральной Европы Владимира Снегирева, которое было адресовано Ю.Абдуллаеву. Известный журналист в частности пишет:
– «Юбилей у моего друга Юсуфа Абдуллаева. Мы встретились в Кабуле весной 1981 года. Юсуф был советником при молодежной организации. К тому времени он уже считался профессиональным экспертом-востоковедом, крупным ученым.
Чуть позже защитит докторскую, станет одним из светил истории, философии и педагогики, после возвращения из афганской командировки будет приглашен на работу в ЦК партии в Москве. С обретением независимости станет первым послом Узбекистана в России.
Но, кроме того, Юсуф был отчаянным храбрецом. Это, скажу я Вам редкий, редчайший случай – в одном лице быть мудрецом и храбрецом.
Он прекрасно понимал, что штыками и винтовками мы в Афганистане ничего не добьемся, а только породим новых врагов. Он применял другое оружие. Стал инициатором создания гуманитарных отрядов, которые кочевали по провинциям, в их состав входили местные артисты, врачи, представители власти и духовенства. Крестьянам раздавали еду, бесплатно лечили, а заодно пытались ответить на их трудные вопросы. Например, на такой: что здесь делает «ограниченный воинский контингент?» Абдуллаев много раз сам отправлялся в рейды с такими отрядами, причем никогда не брал с собой никакого оружия».
Ниже приводятся слова ветерана узбекской журналистики Рахимжона Султонова, работавшего в начале 90-х годов собственным корреспондентом узбекского радио и телевидения в Москве.
– «Судьбе было угодно, что вся дипломатическая деятельность Юсуфа Негматовича на высоком посту Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Узбекистан в Российской Федерации проходила перед моими глазами. Начиная с вручения верительных грамот вице-президенту России А.В.Руцкому и заканчивая заключительными дипломатическими процедурами по завершении миссии.
Остановлюсь на некоторых их этих событий. Запомнился первый широкомасштабный дипломатический прием в честь первой годовщины провозглашения независимости Узбекистана, прошедший 1 сентября 1992 года.
Юсуф Негматович и его супруга Танзила Ахроровна встречали гостей на русском, английском, арабском, персидском языках. Москву ни чем не удивишь, ведь в городе много посольств и представительств разных международных организаций. Но в тот день столица России была удивлена уровнем организации приема, представительством высокопоставленных гостей, традиционной щедростью узбекского дастархана. На прием явились два дважды Героя Советского Союза, шесть Героев труда, с десяток академиков и, естественно, дипломаты зарубежных стран.
Другое важное дело, которое сделал тогда посол Ю.Абдуллаев, он начал обучать дипломатической работе молодых дипломатов Узбекистана. Иностранные языки они знали, но совершенно не имели дипломатическую практику. Это же надо было договориться в высоких инстанциях России о подготовке квалифицированных узбекских специалистов в Дипломатической академии МИД Российской федерации. Занятия проходили как в самом посольстве, так и в аудиториях Дипакадемии.
Из тогдашних сотрудников посольства, прошедших обучение в Российской дипакадемии, сейчас шестеро являются послами Узбекистана в зарубежных странах.
И ещё одно яркое событие произошло тогда в Узпосольстве. В ноябре 1992 года, в то время, когда все страны новообразованного СНГ переживали непростые времена, не знали, как свести концы с концами, даже в российской столице испытывали нехватку всего, узбекский посол снова удивил всех. При теснейшей поддержке руководства республики недалеко от посольства был сдан в эксплуатацию узбекский Гостевой дом во 2-м Казачьем переулке. Сюжет об этом ярком событии тогда был показан в программе «Время». Сейчас улица, где расположен этот Гостевой дом, носит имя нашего Первого Президента Ислама Каримова. Как и уютный сквер, расположенный в начале этой улицы.
В те годы, когда Юсуф Негматович был послом, Первый Президент Ислам Каримов был в столице России неоднократно. Один раз с государственным визитом, на следующий год с официальным визитом, и несколько раз был на заседаниях в рамках СНГ. Каждый раз, покидая Москву, Ислам Абдуганиевич говорил у трапа самолета: «Спасибо тебе, Юсуф».
Из приведенных высказываний читатель узнал о деятельности Ю.Абдуллаева в составе «ограниченного воинского контингента», а также о его работе в должности посла. В его биографии важный след оставил период, когда он с нуля создал Самаркандский государственный институт иностранных языков и весьма плодотворно руководил им. Рассказ об этом периоде его жизни поместился бы нескольких книгах. Ограничусь только высказываниями бывших студентов иняза. Это – объективные и искренние слова благодарных учеников.
Тамила Сабирова: Ораторское искусство Юсуфа Негматовича - это отдельная глава! Он умеет вдохновить как никто, умеет передать мысль тонко, доходчиво! В беседе с ним, человек себя чувствует равным!
Ника Нигина: Мои Поздравления! Огромное Спасибо за все: за поддержку, мотивацию, доброту!
Халиде Абляева: Моя группа (немецкая филология) является первым выпуском под руководством Юсуфа Негматовича. Он помнит всех нас по именам! Для меня он был и остаётся ориентиром, каким должен быть учитель, руководитель, патриот, Человек. Горжусь, что училась у Вас и знакома с Вами!
Армида Назарьян: Вы прошли огромный жизненный путь, полный как позитивными, так и сложными моментами, при этом всегда нас поражал Ваш оптимизм и вера в лучшее. Вы постоянно давали нам бесценные напутствия, которые мы до сих пор чтим и помним! Огромнейшая благодарность Вам! А мы Ваши вечные птенцы.
В завершении приведу следующие слова В.Снегирева из его поздравления: «На его лекциях студенты разве только «бис» не кричали. Он руководил театром исторического костюма, был главным редактором научных журналов, написал более двухсот научных работ. И ни разу за все эти годы не пожаловался на судьбу".
Возможно, это ведь и есть самое трудное – не жаловаться на судьбу, а уметь держать удар.
У него четверо детей, десять внуков и два правнука. По-прежнему преподает, пишет книги и играет в теннис. Сегодня ему 70 лет. Утверждает, что счастлив».
Т. РАХМАТУЛЛАЕВ