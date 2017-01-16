Как избавиться от скуки, порока и нужды?
В ряде стран доходы от туризма составляют более 50% ВВП. Но это страны экзотические и малочисленные, а вот развитая европейская Франция согласно рейтингу Всемирной туристской организации (ВТО) прочно лидирует в этой отрасли: ее ежегодно посещают более 85 млн. туристов, а доход от этой сферы деятельности составляет 41,8 млрд. евро.
Нашей Республике есть, что показать даже самым бывалым путешественникам. Но бурное возрождение отрасли на узбекской земле требует не только материальных затрат, но и современного творческого подхода, дабы удовлетворить все потребности гостей из ближнего и дальнего зарубежья.
В связи с этим, следует уделять внимание не только организации комфортного размещения, разнообразных экскурсий и отдыха, но позаботиться об эксклюзивных сувенирах из керамики, дерева, металла и тканей, которые каждый путешественник с удовольствием приобретет на долгую память.
В этой публикации рассказывается о древнем ремесле талантливых резчиков по дереву, создающих красивые и полезные предметы. Образованный путешественник наверняка разместит все эти деревянные подставки для Корана, ляганы, чаши, столики, шкатулки, миниатюрные панно с замысловатыми узорами и фигурками животных на самом почетном месте, потому что в Центрально – азиатском регионе само дерево - это величайшая ценность.
Как избавиться от скуки, порока и нужды?
От всех этих бед можно избавиться, обретя в юности сначала увлекательное хобби, со временем плавно перетекающее в любимую профессию. По традиции об этом с давних времен размышляло многоопытное старшее поколение, дабы отвлечь своих отпрысков от дурного влияния улицы, а заодно на последующие годы определить их профориентацию и безбедное существование в среде себе подобных.
В наши дни сделать это не просто, но необходимо, так как таких палочек-выручалочек, как бытующие в минувшем веке Детские технические станции с их кружками на все вкусы, остались лишь в воспоминаниях.
Но вот давеча, повстречавшийся мне знакомый, который, как и знаменитый француз Франсуа Мари Аруэ, то есть многогранный Вольтер, прославившийся в восемнадцатом веке как поэт, философ и публицист, сообщил, что совершенно точно знает ответ на этот злободневный вопрос.
Это был наш соотечественник Кахрамон Валиев – один из талантливейших резчиков по дереву, сделавший для себя правильный вывод еще в школьные годы. Так как, именно дело по душе навсегда избавляет многих homo sapiens сразу от трех выше перечисленных зол. Мы сразу договорились плотно пообщаться на эту тему.
Однако родственную Вольтеру душу мне не сразу удалось отыскать в мегаполисе. Потому что не секрет, что среди тех, кто занимается народными ремеслами, имеет место быть откровенная клановость (т.е.семейственность), что само по себе может и неплохо. Так как, развитая в их среде так называемая «белая зависть» к успехам «пришельцев», по мнению социологов, является двигателем прогресса во всех видах творчества. Обратившись к дедуктивному методу и к особым знакам, которыми иногда Фортуна метит счастливчиков, удалось выйти на след ремесленников.
"Золотой браслет"
Как гласит всенародная мудрость: ремесло- это «золотой браслет на руке». Конечно, тот, кто ищет, всегда обрящет, и место обитания знаменитого ремесленника не явилось исключением. А нашлось оно благодаря своеобразному запаху свежевыструганных досок, сохранившемуся в моей памяти с детских лет благодаря кружку, где нас учили выпиливать лобзиком, некогда существовавшем при городской Детской технической станции, расположенной рядом с нашим двором. В том двухэтажном доме было много разных кружков, на которые мы постоянно тратили все наше свободное от уроков время.
Уже под вечер, «просочившись» во двор небольшого строения, я подробно объяснила собравшимся цель своего внезапного появления. А потом, вместе с молодым резчиком, переходя из одной уютной мастерской в другую, стала внимательно всматриваться в инструменты, затаившиеся на столах и полках.
Но вот знакомых с детства лобзиков среди них не оказалось. За этим немудреным занятием и застал меня прибывший Кахрамон. Он с уважением отнесся к моим детским воспоминаниям, а затем наглядно продемонстрировал, чем практически отличается выпиливание от резки по дереву. Было здорово!
Ну, конечно, в душе я сильно пожалела, что в моем детстве не было такого замечательного кружка, и, чтобы разрядить обстановку, возникшую из-за вторжения в творческую лабораторию мастера, который на протяжении трех десятилетий профессионально занимается резьбой по дереву, поинтересовалась: что же почувствовал Герой, а с узбекского его имя переводится именно так, когда узнал о присвоении ему заслуженного звания?
- Большую радость! - ответил Кахрамон, широко улыбнувшись. И, несмотря на хмурый вечер, от его настроения и располагающей улыбки в небольшой комнате стало светлее и просторнее.
-Он всегда такой,- заметили собравшиеся. - Всегда искрений, добродушный и «немножко» деловой.
Баловни Фортуны
Баловнем Фортуны стать не просто - это я поняла, вдоволь налюбовавшись многочисленными готовыми работами , которые лежали, стояли и даже висели на стенах, а затем уже и вплотную познакомившись с разнообразными личными инструментами резчиков. К тому же стало ясно, что для творческой и плодотворной работы моим новым знакомцам необходимо два непременных условия: Богом данный талант и коммуникабельность.
Именно эти качества давным-давно помогли мальчишке из обычной городской семьи выбрать на всю жизнь рабочую профессию, довольно редкую в его среде, но на удивление творческую. При этом стало понятно, что поначалу ни многодетная мать – домохозяйка, ни отец - научный сотрудник одной из столичных организаций, особенно не выказывали своего истинного отношения к необычному пристрастию сына.
Наверняка в этой образованной семье точно знали, что противиться склонности детей к выбору будущей профессии бесперспективно. Главное, чтобы дело, к которому прикипел их ребенок, было ему по душе, а тогда и все остальное срастется... И не ошиблись.
Как впрочем, не ошибся в будущем резчике и своем преемнике известный Мастер с большой буквы Артык Файзуллаев - знаток всех видов резьбы по дереву, владеющий сложными приемами его обработки традиционным орнаментом. Ведь Артык-ака- это один из немногих устозов, владеющих секретами изготовления панджары (оконной узорной решётки из дерева на Востоке), выполняемой из отдельного куска дерева с сечением не более одного сантиметра без помощи клея и гвоздей.
При этом кажущаяся демократичность изделий достигается точным математическим расчетом и ювелирной отточенностью исполнения. Однако было хорошо известно, что принципиальный Артык-ака во все времена был и непревзойденным наставником, который не всякого юношу брал под свое крыло, годами передавая ему все тонкости кропотливого ремесла. И хотя ежегодно к нему в подмастерья напрашивались многие, но со временем оставались всего двое-трое ребят.
-Почему так происходило? - задумался Кахрамон Каримович. - Наверное, потому, что эта древняя профессия совсем не так проста, как кажется на первый взгляд. И выбирает она из многих кандидатов только тех, которым по душе работа с самым теплым на нашей земле материалом – Деревом. Но и остальные экс-ученики академика Артык-ака, благодаря вниманию к их судьбам, находили для себя дело по способностям.
К примеру, один из трех братьев самого Кахрамона, попытавшийся изучить резьбу, вскоре отказался от этой затеи в пользу развивающегося бизнеса. Сегодня в семье Валиевых никто об этом не жалеет, понимая: каждому предназначен свой путь. Что, согласитесь, совсем даже неплохо.
Он же архитектор, он же резчик, он же…
Дальше выяснилось, что на радость родителям, соседям и друзьям, молодой человек легко поступил и успешно закончил вечернее отделение столичного архитектурно-строительного института. Но затем дипломированный специалист, к удивлению окружающих, не стал менеджером, а с новыми силами окунулся в непредсказуемый мир дерева, в котором пригодились и полученные обширные познания в разных течениях современного искусства и архитектуры, и общий кругозор, а также умение хорошо чертить и легко разбираться в сложных чертежах.
А вот рисовать и столярничать Кахрамон научился еще до учебы в вузе и службы в армии. Эти навыки очень пригодились призывнику, потому что Оренбургское командование части, узнав про удивительный талант узбекского резчика по дереву, сразу же выделило ему место под столярную мастерскую и даже "откомандировало" группу новобранцев, которые под его руководством оформляли помещения части и мастерили оригинальные шкатулки, от которых никто не мог отказаться.
Конечно, руководство части было очень опечалено, когда через пару лет юноша отбыл на Родину.
А позже, уже в 2005 году в такой же печали Кахрамон оставил и славных жителей Японии, ошеломленных его резными деревянными изделиями, достойно представленными на Экспоцентре. Но наш земляк, не привык радоваться в одиночку и поэтому на чужбине никогда не задерживался, возвращаясь в родные пенаты с достойными наградами.
Впрочем, Кахрамона со страной восходящего Солнца связывают не только воспоминания и газеты с цветными фотографиями. Так, несколько лет назад перед самым отъездом из нашей страны одна дипломатическая супружеская пара объявила своеобразный тендер между мастерами-резчиками на лучшую дверь. Трое самых отважных, осознав ответственность, охотно приняли участие в том творческом соревновании, но победа досталась Кахрамону.
И нынче в доме бывшего посла Японии красуется и удивляет гостей своим изяществом необычная дверь с прекрасными узорами, вырезанными его руками.
Сегодня наш Герой уже зрелый человек и, работая бок о бок с другими резчиками- единомышленниками, прививает молодежи профессиональные навыки, искренне радуясь, когда у посвященных в профессию вырабатывается собственный стиль. Ведь именно так когда-то и его терпеливо учил азам творчества легендарный Артык-ока.
В мужской бригаде Кахрамона пятнадцать специалистов изготавливают на заказ более тридцати видов изделий из дерева, в том числе и восемь вариантов решеток. Женщин в эту профессию, как и на корабль, принципиально не берут. Правда, когда-то или по большой любви или по молодости лет жена Нигора в порядке исключения порой все же приходила на помощь мужу.
Ей это было с руки потому, что она имела прямое отношение к другому древнему народному мастерству, успешно работая на фабрике «Малика». Сейчас у нее на личное творчество времени катастрофически не хватает, потому что одновременно в семье подрастают и вторая дочка, и внуки, о будущем которых супруги пока не задумываются. Хотя в тайне мечтают, чтобы состоялась династия знаменитых резчиков по дереву Валиевых. И это несмотря на то, что в настоящее время каждое дерево в Центрально-азиатском регионе, как говорится, на виду.
Откуда резцы и ... дерева?
-Кахрамон, известно, что итальянский Пиноккио, прообраз Буратино, был вырезан из сосны; сам Буратино - из бука или сосны - одного из самых популярных материалов для изготовления недорогой мебели. Но наша земля лесами не богата. Однако к Вам регулярно поступают всевозможные выгодные заказы, требующие, как говорится, без особой суеты, шума и опилок и пыли, срочного исполнения.
-Так, где Вы в век рыночной экономики, когда основательно нарушились межгосударственные и деловые связи, умудряетесь приобретать рабочий инструмент и высококачественную деловую древесину?
- Инструменты для своих профессиональных нужд мы давно создаем сами, переделывая медицинские скальпели из российской легированной стали. А вопрос по части основного материала – леса - решается благодаря двум источникам: ТО "Устоз" и напрямую через частных заказчиков и поставщиков из зарубежья.
Бывает, что бригаде перепадает и хорошо высушенная российская древесина твердых пород: дубы, чинары и ясени. Именно с ними очень любят повозиться все резчики, надеясь, что через сотню другую лет этому ремеслу не грозит господство промышленного производства, потому что мерилом успеха этого вида народного творчества являются два непременных качества – мастерство и яркая индивидуальность. А их нашим устозам не занимать - ведь искусство орнамента в резьбе и росписи по дереву узбекским мастерам удалось довести до совершенства.
А мастер и наставник Артык Файзуллаев и один из его ярких последователей Кахрамон Валиев, и другие талантливые резчики уже немало сделали для возрождения древнего народного промысла. Сработанные ими великолепные образцы, среди которых: резные двери в столичном Музее Амира Темура, в залах Олий Мажлиса, в мечете имама Аль-Бухари, редкой красоты панжара в мечети Назрата Имама и еще много других работ, в настоящее время удивляют своей непреходящей красотой и гармонией с внешним миром и наших соотечественников и многочисленных туристов.
Конечно, даже такие самобытные мастера как Кахрамон Валиев и вся его творческая команда, не в состоянии заменить целую детскую станцию юных техников. Но вот порой хорошо забытое старое, при помощи которого даже самое креативное хобби со временем может превратиться в любимое дело и навсегда отвлечь подрастающее поколение от безделья, скуки, порока и нужды...
НАТА АЙРУМОВА