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→ Пенсионер поздравил Шавката Мирзиёева с избранием на пост Президента
28-12-2016, 18:30 0 1283 Рейтинг1 Напечатать

Пенсионер поздравил Шавката Мирзиёева с избранием на пост Президента

Пенсионер поздравил Шавката Мирзиёева с избранием на пост Президента

Шавкат Миромонович Мирзиёев всенародно избран Президентом Республики Узбекистан. Эта весть облетела весь мир. И стар, и млад сегодня от души приветствуют это событие. Я с радостью встретил эту весть и перед моими глазами прошли встречи с ним, различные события с его участием...

В мае 2009 года Шавкат Мирзиёев при встрече сердечно поздравил с 75-летием бывшего первого хокима Ташкентской области Сайфуллу Давировича Сайдалиева. После этой встречи Сайфулла-ака сказал мне «Шавкат Миромонович самый достойный, самый надежный соратник Ислама Абдуганиевича. Я многие годы его хорошо знаю. В свое время был на мероприятии в Ташкентском институте инженеров ирригации и мелиорации, где Шавкат Миромонович тогда был одним из руководителей этого вуза. Я был свидетелем того, что он пользуется огромным уважением профессорско-преподавательского состава, студентов, всего коллектива института».

Я в свое время был на похоронах младшей сестры академика Акила Умрзаковича Салимова, а также супруги аксакала - ветерана труда Кибрайского района Джахангираходжи Усманова, который на свои сбережения построил стадион для детей махалли. Шавкат Миромонович, тогда, будучи Премьер-министром страны, в этот час глубокой их скорби, был рядом с ними...

7 октября сего года в зале «Навруз» состоялось мероприятие, посвященное памяти первого Президента страны И. А.Каримова. Шавкат Миромонович встречал участников мероприятия в кругу соратников, крепко сплотившихся вокруг него...

На днях Президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев объявил будущий год - Годом диалога с народом и интересов человека. Весь народ Узбекистана с радостью встретил это сообщение. Я тоже, как ветеран труда, горячо поздравляю нашего Президента с избранием, желаю ему крепкого здоровья, большого счастья, больших успехов на пути построения Узбекистана - государства с великим будущим. Пусть будущий год станет ещё одним шагом на пути счастья, благополучия и высокого благосостояния нашего народа. Пусть наша страна всегда занимает достойное место в ряду самых высокоразвитых государств!

Носир Таиров,
ветеран труда Кибрайского района Ташкентской области
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