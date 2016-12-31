Это была яркая и талантливая личность. К 80-летию Ким Сэна
Почему «ходжа»? В конце жизни он признался, что является потомком 1-го Всекорейского императора – Ким Суро Вана, который некогда объединил разрозненные корейские княжества в единое государство. Вот он и нашёл эквивалент в узбекском языке. В то же время я с удивлением узнал, что одна из его бабушек по национальности была еврейка.
Я познакомился с этим неугомонным человеком 50 лет назад и видел его всё больше в театральной и искусствоведческой среде, затем, после долгого перерыва, в последние годы его жизни, стал вновь общаться с ним, но уже в совершенно другой обстановке - на торжественных приёмах в Посольствах, на встречах Корейского культурного центра, или же со знаменитым Хван Ман Гыном, с гостями из Белоруссии и Киргизии, или же во время совместной поездки в Сеул. Там, кстати, мы были удостоены чести быть принятыми вице-спикером парламента Республики Корея г-ном Ли, который одарил нас специальными часами..
И везде он сразу же становился в центре внимания: красивый человек с проседью в волосах и мягкими манерами, любящий и умеющий выступать, обладающий несомненными ораторскими способностями, заражающий всех страстной патетикой и склонностью к восточным поэтическим сравнениям и метафорам. Но главное его достоинство было не в приёмах ораторского искусства, а в тематике выступлений – лейтмотивом их был пафос ценности дружбы и братства народов, чудодейственности равноправного человеческого общения. А ещё – обязательно! – он всегда пел гимн Узбекистану, его доброму, гостеприимному и трудолюбивому народу, его самобытной культуре.
Это не случайно. Один из тех корейцев, которые стали жертвами сталинских репрессий, он почти в годовалом возрасте оказался у нас – в Уртачирчикском районе Ташкентской области, и здесь нашёл свою вторую Родину. Он не только выжил, он получил среднее и высшее образование, закончил аспирантуру и докторантуру, стал известным учёным, педагогом и общественным деятелем. А ещё драматургом – его пьесы шли в нескольких областных и народных театрах. А также в виде телевизионных и радиопостановок.
Ким Сэн более 30 лет работал в Ташкентском институте искусств им. М. Уйгура и в Ташкентском институте культуры им. А.Кодыри. Будучи доцентом, а затем профессором, он воспитал плеяду замечательных специалистов, среди которых народные артисты, лауреаты Государственных премий, профессора Бернара Кариева и Рано Низамова, заслуженные артисты Светлана Тангуриева и Андрей Петровец, целый ряд научных работников.
Помимо педагогической, он активно занимался научно-исследовательской деятельностью. Им издано около ста научных трудов. Особенно высокую оценку научной общественности получили его фундаментальные монографии «Народное художественное творчество Востока», «Народное театрально-зрелищное искусство Средней Азии», «Искусство народа», «Театр масс», «Народный театр», «Главный герой – человек труда», «Театр Средней Азии». В этих работах Ким Сэн глубоко и разносторонне раскрывает диалектику взаимодействия национальных черт и традиций художественной культуры коренных народов нашего региона – узбеков, казахов, таджиков, киргизов, туркмен, каракалпаков, с интернациональным языком мирового художественного творчества. Всеми своими исследованиями он как бы предугадывал и обосновывал органическую необходимость и неизбежность благотворного взаимодействия культур народов Центральной Азии, которая постепенно формируется сейчас при активной поддержке Президента Ш.Мирзиёева.
В конце 80-х годов, когда рост национального самосознания стал приобретать зримые формы, Ким Сэн целиком отдаёт себя созданию общественных национальных движений. Он первым в стране 18 ноября 1989г. создал «Ассоциацию по объединению Севера и Юга Кореи» - АСОК и становится её президентом. В 1990 году он организовывает Международную корейскую ассоциацию дружбы и сотрудничества (МКАДИС), а в 1991 году реорганизовывает в Союз (СМКАДИС), президентом которого являлся до конца жизни. По его инициативе в 1992 году общественными организациями 42 стран мира учреждается Комитет по присуждению международной премии «UNITY» ("Единство»), штаб-квартирой которого находится в г. Филадельфии. В то же время он был ответственным редактором «Центральной газеты» (г. Минск) по Центральной Азии и ответственным секретарём общественного движения «Азия – единая семья» (г.Сеул).
Удивительная, завидная активность! И способность смотреть в перспективу. Ким-ходжа умел и любил говорить по-узбекски. Он хорошо знал узбекскую литературу – классическую и современную, очень любил творчество Гафура Гуляма и Абдуллы Арипова. Особенно любимо им было стихотворение Арипова «Узбекистоним – Ватаним меним», «Это и обо мне, о моей судьбе» - говорил он. Добавим: судьбе яркой, счастливой.
В эти дни родные и близкие, дети и внуки Ким Сэна, наверняка, будут праздновать 80-летний юбилей своего выдающегося предка. Думаю, что о нём вспомнят и корейские общины Алматы, Бишкека и Ташкента. В 1996 году Международная премия «UNITY» была вручена и самому Ким Сэну – как подтверждение его заслуг в объединение людей доброй воли, в единение мыслей, чувств и поступков во имя любимой Родины, во имя всего Человечества.
8 июня 2008 года в результате несчастного случая Никифор Степанович скончался.
Очень жаль, что его нет среди нас. Он бы по-настоящему радовался позитивным изменениям в нашей стране и всячески бы способствовал укреплению единства между народами.
А. ХОДЖАЕВ.