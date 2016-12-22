Её лучистые глаза окрыляют душу. (К юбилею Галины Мельниковой)
Есть люди, о которых хочется говорить только в превосходной степени. Согласитесь, на самом деле их не так уж и много. На мой взгляд, к таковым, бесспорно относится Галина Витальевна Мельникова – человек, который в Узбекистане известен практически всем, во всяком случае, людям старшего и среднего поколений. Одна из первых дикторов ташкентского телевидения, прекрасный профессионал, Мельникова с самого начала появления на телевизионном экране влюбила в себя миллионы мужчин и женщин самых разных возрастов, профессий, социального положения и интересов – начиная с рядовых работяг, домохозяек и заканчивая крупными руководителями и чиновниками. Она, наверняка неосознанно, сразу же вносила какую-то праздничность, атмосферу доверия и доброты в сознание зрителей и слушателей «голубого экрана». Такая способность магически притягивать к себе – явление редкостное даже среди самых отборных и популярных теледикторов и ведущих, которые ежедневно заглядывали в наши квартиры, в порой скучную обыденность повседневной рутинной жизни.
И не только потому, что была замечательным специалистом, обладателем мягкого, проникающего в душу, голоса, но и потому, что была олицетворением красоты, обаяния и загадочности. Десятки лет назад, узнав её ближе, я понял, что эта красивая женщина сама всегда тянулась к красоте - женской, природной, рукодельной, красоте поэзии и музыки, красоте интеллигентного дружеского общения и людских взаимоотношений. Но в мужчинах, правда, она ценила не внешние данные, а внутреннюю красоту – и в характере, и в цельности и стойкости, и в способностях, которые выделяют лучших представителей сильного пола от остальных, зачастую, жалких, тусклых и никчемных людишек, тщетно пытающихся придать себе значительность. С таковыми она вынуждена была встречаться в силу своей официальной и общественно значимой работы, которая ярко высвечивает понятия чести, совестливости и ответственности многих чиновников.
Но при этом важно отметить, что Галина Витальевна - человек совершенно неконфликтный, её приятно выделяет естественная сердечность, доброжелательность и коммуникабельность. Она в целом любит людей и жизнь, во всех её проявлениях, иногда сложных и противоречивых.
Счастливая, завидная сущность, которая, видимо, и позволяет ей выдерживать удары судьбы, оставаясь наперекор всему нестареющей прекрасной Женщиной.
Я знаю Галину Витальевну давно и должен признать, что периодически делались попытки навешать на неё различные ярлыки, исказить её образ. Тщетно – она сохраняет в себе колдовскую силу обаяния, открытости и искренности. Мужчины всё так же вдохновенно продолжают преклоняться перед нею, а женщины с обречённым недоумением вопрошают: «Ну почему она совершенно не меняется, в чём секрет её вечной молодости?». И разве не есть подтверждение исключительности Галины Мельниковой в самом факте её недавнего взволнованного выступления перед общественностью на предвыборной встрече Ш. Мирзиёева с ташкентскими избирателями?
Да, это загадка, но такая приятная, так окрыляющая всех, кто ценит в жизни позитив, улыбку, излучение добра и детского любопытства. Кстати, о лучистых глазах Галочки можно писать отдельно, как об абсолютном феномене.
Она и есть редкое, даже эксклюзивное явление в нашей жизни, позволяющее сохранять веру в Женщину, в её изначальную жизнеутверждающую Красоту.
Дорогая Галочка, наперекор всему, живите долго и насыщенно, и всегда помните, что Вы нужны людям, что Вы украшаете Жизнь!
А.Ходжаев.