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Трагическое и комическое в искусстве Узбекистана. Выставка «Один шаг» в ZERO LINE gallery

Трагическое и комическое в искусстве Узбекистана. Выставка «Один шаг» в ZERO LINE gallery

На протяжении месяца в ZERO LINE gallery будет работать выставка узбекских художников и карикатуристов «Один шаг. Трагическое и комическое в искусстве Узбекистана».

Трагическое и комическое в искусстве Узбекистана. Выставка «Один шаг» в ZERO LINE gallery

Трагическое и комическое в искусстве Узбекистана. Выставка «Один шаг» в ZERO LINE gallery

В экспозиции представлены произведения живописи, печатной графики, реди-мейд и инсталляции, сопровождают которые тематические видео- и аудио-материалы.

Трагическое и комическое в искусстве Узбекистана. Выставка «Один шаг» в ZERO LINE gallery
На фото:Посетительница выставки у инсталляции Сергея Тычина «Вода для всех», посвящённая экологической проблеме Узбекистана — высыханию Аральского моря.

Трагическое и комическое в искусстве Узбекистана. Выставка «Один шаг» в ZERO LINE gallery

Трагическое и комическое в искусстве Узбекистана. Выставка «Один шаг» в ZERO LINE gallery

Произведения, представленные на выставке, принадлежат частным коллекционерам. Есть работы, которые созданы ещё в прошлом веке.

Трагическое и комическое в искусстве Узбекистана. Выставка «Один шаг» в ZERO LINE gallery

Трагическое и комическое в искусстве Узбекистана. Выставка «Один шаг» в ZERO LINE gallery

Одна из таких работ — картина узбекского живописца Льва Резникова «Джамиля». Сюжет картины основан на истории о Джамиле Газиевой — участницы «худжума» — движения за раскрепощение женщин в Средней Азии. За снятие паранджи и активную общественную деятельность Джамиля была убита — её закидали камнями. Как отметила на открытие выставки директор ZERO LINE gallery Изабелла Сабирова, в Средней Азии были убиты свыше 2500 женщин, снявших паранджу.

Трагическое и комическое в искусстве Узбекистана. Выставка «Один шаг» в ZERO LINE gallery

Трагическое и комическое в искусстве Узбекистана. Выставка «Один шаг» в ZERO LINE gallery

На выставке можно ознакомиться с работами авторов Л. Резникова, Р. Абдулгалимова, М. Кагарова, Б. Бабаева, В. Тилькиева, Т. Мухаммедова, М. Эшонкулова, Т. Мирзахмедова, С. Тычиной, Р. Базарова.

Трагическое и комическое в искусстве Узбекистана. Выставка «Один шаг» в ZERO LINE gallery

Трагическое и комическое в искусстве Узбекистана. Выставка «Один шаг» в ZERO LINE gallery

Представлена инсталляция «Аския», созданная из восточных сувениров. Аския — это самобытный жанр народного искусства и устного народного творчества, который сформировался и получил распространение в Ферганской долине и Ташкентской области в 15-17 веках. Рядом с инсталляцией можно увидеть орудия сельского хозяйства, покрытые стразами. Работа выполнена Тимуром Мирзахмедовым в направление реди-мейд ( — представляет собой предметы утилитарного обихода, изъятые из среды их обычного функционирования и без каких-либо изменений выставленные на художественной выставке в качестве произведений искусства).

Трагическое и комическое в искусстве Узбекистана. Выставка «Один шаг» в ZERO LINE gallery

Цель выставки, по словам организаторов, — на нескольких примерах в узбекском изобразительном искусстве показать, как художник отражает трагедийное и комедийное, посредством выбранной темы или передачи соответствующего настроения.

Текст и фото: Анна Демченко/Новости Узбекистана
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Анна Демченко
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