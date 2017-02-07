Узбекистанские гиды объединятся в ассоциацию
21 февраля 2017 года, во Всемирный день экскурсовода, в республике впервые пройдёт Форум гидов Узбекистана, организованный Республиканским центром по повышению квалификации и переподготовке кадров в сфере туризма.
На форуме будут обсуждены важнейшие вопросы, касающиеся работы гидов. Его участникам предстоит создать стратегию дальнейшего развития экскурсионной деятельности в Узбекистане.
Главным событием форума станет создание Ассоциации гидов Республики Узбекистан, а также принятие Кодекса гидов, сообщает пресс-служба «Узбектуризма».
Участников форума познакомят с нормами и правилами Всемирной федерации ассоциаций туристских гидов (WFTGA) при работе гидом. Международный эксперт KOICA проведёт для них мастер-класс «Международный опыт деятельности гидов. Плюсы и минусы гидов в Республике Узбекистан».
В работе форума примут участие свыше семидесяти профессиональных гидов со всей республики. К ним присоединятся представители туристического бизнеса, заинтересованных министерств и ведомств и журналисты.
Анна Ним.