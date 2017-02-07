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Экспедиция Яцека Палкевича "Великий Шелковый путь 2017" стартует в мае

Экспедиция Яцека Палкевича "Великий Шелковый путь 2017" стартует в мае

Международная экспедиция "Великий Шелковый путь 2017", возглавляемая известным путешественником Яцеком Палкевичем, отправится в путь в мае.

Местом старта экспедиции выбран Китай, а финал находится в родной стране Палкевича, Польше. Путешественники частично повторят исторический маршрут Великого Шелкового пути, проехав через Киргизию, Узбекистан, Казахстан, Россию и Белоруссию.

В составе экспедиции – двенадцать человек, в том числе фотографы и журналисты, сообщает пресс-служба «Узбектуризма» со ссылкой на информационное агентство КНР «Синьхуа». Средством передвижения выбраны внедорожники.

Участники проекта намерены привлечь внимание к историческому значению Великого Шелкового пути, а также к странам, по которым он пролегает. Среди прочего путешественники проедут через коридор Чанъань - Тянь-Шань, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Анна Ним.
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Анна Ним
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