Экспедиция Яцека Палкевича "Великий Шелковый путь 2017" стартует в мае
Международная экспедиция "Великий Шелковый путь 2017", возглавляемая известным путешественником Яцеком Палкевичем, отправится в путь в мае.
Местом старта экспедиции выбран Китай, а финал находится в родной стране Палкевича, Польше. Путешественники частично повторят исторический маршрут Великого Шелкового пути, проехав через Киргизию, Узбекистан, Казахстан, Россию и Белоруссию.
В составе экспедиции – двенадцать человек, в том числе фотографы и журналисты, сообщает пресс-служба «Узбектуризма» со ссылкой на информационное агентство КНР «Синьхуа». Средством передвижения выбраны внедорожники.
Участники проекта намерены привлечь внимание к историческому значению Великого Шелкового пути, а также к странам, по которым он пролегает. Среди прочего путешественники проедут через коридор Чанъань - Тянь-Шань, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Анна Ним.