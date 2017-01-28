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Художники представят картины по мотивам лирики Навои и Бабура

Художники представят картины по мотивам лирики Навои и Бабура

Мемориальный парк-музей имени Камолиддина Бехзода отметит 576-летие со дня рождения Алишера Навои и 534-летие со дня рождения Захириддина Мухаммада Бабура.

7 февраля 2017 года в 17.00 здесь откроется выставка «Сўз мулки султонлари» - «Повелители царства слов».

Свои работы по мотивам лирики Алишера Навои и Бабура представят известные художники. В их числе - народный художник Узбекистана Чингиз Ахмаров, Малик Набиев, Саадулла Абдуллаев, Акмал Нур, Темур Сагдуллаев, Жамол Усманов и другие.

Выставка продлится с 7 по 22 февраля, вход на неё свободный.

Анна Ним.
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Анна Ним
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