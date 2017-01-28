Живопись сумиэ: работы 15 учеников группы японского традиционного искусства представлены на выставке в МКСК
Больше 50 работ, написанных в стиле японской живописи сумиэ, можно увидеть в Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы (МКСК) в Ташкенте до конца февраля.
Рисунки, представленные на выставке, созданы учениками и преподавателем курсов по обучению технике сумиэ при МКСК Гаянэ Матевосян.
Отчётная выставка группы японской живописи сумиэ посвящена 25-летию установления узбекско-японских дипломатических отношений и 20-летию Академии художеств Узбекистана.
Сюжетами картин выставки стали изображения животных, птиц, растений, цветов и природных пейзажей.
Суйбокуга или сумиэ — это вид живописи, осуществляемой с помощью туши и воды на рисовой бумаге. Это искусство зародилось в Китае и было перенесено в Японию буддистскими монахами в 14 веке. В Китае художники-каллиграфы при написании картин использовали только чёрный цвет, создавая гамму серых оттенков. Японские мастера обогатили письмо цветными минеральными красками.
Одна из участниц выставки — Асаль Абдулхакова занимается сумиэ три месяца. На выставке представлена её первая работа «Бамбук». После этой картины девушка написала ещё шесть.
«"Бамбук" я создавала 3 дня. Сначала не получалось, и хотелось опустить руки. Но Гаянэ была рядом, и говорила, что важно доводить начатое до конца и творить так, как ты чувствуешь, — рассказывает Асаль. — Я прислушалась к словам Гаянэ, и у меня получилось нарисовать свой первый рисунок. В тот момент меня переполняла радость, и появилось большое желание заниматься этим искусством дальше.
Известный мастер этого искусства — Гаянэ Матевосян так же присутствовала на открытии выставки вместе со своими учениками. По ёе словам, все ученики — это не профессиональные художники, но их объединяет желание творить.
Это искусство создано, прежде всего, для тех людей, которые интересуются не столько рисованием, сколько саморазвитием и арт-терапией.
Гаянэ Матевосян работала художником-аниматором и режиссёром. В 2008 году увлеклась каллиграфией и училась в Ташкенте под руководством японского каллиграфа Митико Хамисаки и в Москве у Каори Исидзима. Через год она начала преподавать на курсах японской каллиграфии в UJC. Обучать японской живописи в Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы Гаянэ Матевосян начала в прошлом году.
Текст и фото: Анна Демченко/Новости Узбекистана