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Лунгин снимет в Узбекистане фильм о войне

Лунгин снимет в Узбекистане фильм о войне

«Мастерская Павла Лунгина» намерена снять фильм об окончании войны в Афганистане. Съемки будут проходить в Москве, Узбекистане и Таджикистане.

Название будущей картины - «Братство». Сценаристом и режиссёром выступает Александр Лунгин, продюсирует ленту Павел Лунгин.

Как сообщает tvkinoradio.ru, на «Мосфильме» уже начались пробы актёров. Центральной линией фильма станет работа разведчиков и переговорщиков в последние дни войны, когда официальные боевые действия уже закончены, но жизнь солдат всё ещё в опасности. Режиссёр намерен показать «непарадный героизм» людей, которые подвели итог под этой страницей истории.

Анна Ним.
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Анна Ним
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