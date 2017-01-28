Лунгин снимет в Узбекистане фильм о войне
«Мастерская Павла Лунгина» намерена снять фильм об окончании войны в Афганистане. Съемки будут проходить в Москве, Узбекистане и Таджикистане.
Название будущей картины - «Братство». Сценаристом и режиссёром выступает Александр Лунгин, продюсирует ленту Павел Лунгин.
Как сообщает tvkinoradio.ru, на «Мосфильме» уже начались пробы актёров. Центральной линией фильма станет работа разведчиков и переговорщиков в последние дни войны, когда официальные боевые действия уже закончены, но жизнь солдат всё ещё в опасности. Режиссёр намерен показать «непарадный героизм» людей, которые подвели итог под этой страницей истории.
Анна Ним.