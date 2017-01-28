В Намангане переводят на узбекский язык французских классиков
Известный наманганский писатель и журналист Рустамжон Умматов представил свои новые переводы знаменитых романов французских писателей «Две Дианы» Александра Дюма и «Шпион Наполеона» и «Сын Наполеона» Шарля Лорана.
Презентация прошла в областном информационно-библиотечном центре им. Нодиры. Ранее Р. Умматов перевел романы и повести знаменитого писателя-фантаста Жюля Верна «Клодиус Бомбарнак» и «Зимовка во льдах», «Школа Робинзонов», «Дочь Монтесумы» и других авторов.
Сейчас плодовитый автор работает над переводом на узбекский язык романа Александра Дюма «Кавалер де Мезон Руж», а также серии «Анжелика» Анн и Сержа Голон, которая состоит из 14 томов.
Писатель отмечает, что его поколение выросло на этих книгах, которые тогда старались достать всеми способами, например, сдавали макулатуру ради того, чтобы получить талон на покупку заветной книги.
– Взять, к примеру, Жюля Верна, который в своих фантастических произведениях приводит массу интересных исторических и географических подробностей. Да и фантазия автора вполне на уровне доступного и разумного, он в своих книгах предсказал появление многих технических новинок. Увы, сейчас чтение вышло из моды, молодежь очень мало читает. Наш долг – довести до молодых все лучшее, что есть в сокровищнице мировой литературы, – говорит в заключение Рустамжон Умматов.
И. РЕШЕТНИКОВ