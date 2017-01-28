Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ В Намангане переводят на узбекский язык французских классиков

В Намангане переводят на узбекский язык французских классиков

В Намангане переводят на узбекский язык французских классиков


Известный наманганский писатель и журналист Рустамжон Умматов представил свои новые переводы знаменитых романов французских писателей «Две Дианы» Александра Дюма и «Шпион Наполеона» и «Сын Наполеона» Шарля Лорана.

Презентация прошла в областном информационно-библиотечном центре им. Нодиры. Ранее Р. Умматов перевел романы и повести знаменитого писателя-фантаста Жюля Верна «Клодиус Бомбарнак» и «Зимовка во льдах», «Школа Робинзонов», «Дочь Монтесумы» и других авторов.

Сейчас плодовитый автор работает над переводом на узбекский язык романа Александра Дюма «Кавалер де Мезон Руж», а также серии «Анжелика» Анн и Сержа Голон, которая состоит из 14 томов.

Писатель отмечает, что его поколение выросло на этих книгах, которые тогда старались достать всеми способами, например, сдавали макулатуру ради того, чтобы получить талон на покупку заветной книги.

– Взять, к примеру, Жюля Верна, который в своих фантастических произведениях приводит массу интересных исторических и географических подробностей. Да и фантазия автора вполне на уровне доступного и разумного, он в своих книгах предсказал появление многих технических новинок. Увы, сейчас чтение вышло из моды, молодежь очень мало читает. Наш долг – довести до молодых все лучшее, что есть в сокровищнице мировой литературы, – говорит в заключение Рустамжон Умматов.

И. РЕШЕТНИКОВ
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

Центробанк снимает ограничения по использованию корпоративных пластиковых карт

Минздрав: семейных врачей в поликлиниках заменят педиатры и терапевты

В правительстве рассмотрят вопрос о полной выплате пенсии работающим пенсионерам

Вопрос о бесплатном проезде для пенсионеров решат в течение месяца

Похожие статьи
Теги
И. Решетников
LCN