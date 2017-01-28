Наманганских банкиров вдохновляет живопись
Выставка лучших работ одного из старейших и известнейших художников Намангана, кавалера ордена «Дустлик» Эркина Азизова открылась в необычном месте – областном отделении АКБ «Асакабанка».
Надо сказать, что вернисаж привлек внимание финансистов – на церемонию открытия выставки собрался практически весь персонал банка. Были также и просто поклонники живописи.Одним из организаторов выставки стал Насриддин Гафуров, помог и известный художник Иброхимжон Валихужаев.
На церемонии председатель областного отделения Академии художеств Узбекистана Комилжон Камбаров вручил диплом Академии художеств Узбекистана начальнику областного отделения «Асакабанка» Гайбулло Вохидову.
– Цель нашей выставки – приобщение людей к искусству, пусть даже в таком необычном месте. Поэтому мы и пошли на такой шаг – организовать выставку духовных ценностей там, где люди заинтересованы больше материальным, – говорит К. Камбаров.
Он также отметил, что здание банка напоминает своим интерьером Эрмитаж, а потому выполненные в спокойной и выдержанной манере пейзажи и натюрморты будут создавать людям позитивные эмоции и хорошее настроение. Ведь в банк приходит множество людей со своими проблемами, и свидание с прекрасным станет для них приятным сюрпризом.
Напомним, Эркин Азизов пришел в искусство в далеком 1959 году, и до сих пор тепло вспоминает свою первую учительницу рисования Тамару Юрьевну Юрову, которая руководила кружком в тогдашнем доме пионеров. Затем окончил художественное училище имени Бенькова в Ташкенте, объездил весь союз, работал на БАМе. Одна из его выставок была в северном городе Тында. Много лет он преподавал в НамГУ, колледже культуры.
– Здесь выставлено примерно 130 картин, для многих просто не нашлось места, хоть мы постарались занять ими все стены и повесили их даже в служебных кабинетах. Я очень рад, что на выставку пришло много людей, картины смогут посмотреть и многие посетители банка, – в свою очередь подчеркнул Эркин Азизов.
И. РЕШЕТНИКОВ