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Наманганских банкиров вдохновляет живопись

Наманганских банкиров вдохновляет живопись


Выставка лучших работ одного из старейших и известнейших художников Намангана, кавалера ордена «Дустлик» Эркина Азизова открылась в необычном месте – областном отделении АКБ «Асакабанка».

Надо сказать, что вернисаж привлек внимание финансистов – на церемонию открытия выставки собрался практически весь персонал банка. Были также и просто поклонники живописи.Одним из организаторов выставки стал Насриддин Гафуров, помог и известный художник Иброхимжон Валихужаев.

На церемонии председатель областного отделения Академии художеств Узбекистана Комилжон Камбаров вручил диплом Академии художеств Узбекистана начальнику областного отделения «Асакабанка» Гайбулло Вохидову.

Наманганских банкиров вдохновляет живопись


– Цель нашей выставки – приобщение людей к искусству, пусть даже в таком необычном месте. Поэтому мы и пошли на такой шаг – организовать выставку духовных ценностей там, где люди заинтересованы больше материальным, – говорит К. Камбаров.

Он также отметил, что здание банка напоминает своим интерьером Эрмитаж, а потому выполненные в спокойной и выдержанной манере пейзажи и натюрморты будут создавать людям позитивные эмоции и хорошее настроение. Ведь в банк приходит множество людей со своими проблемами, и свидание с прекрасным станет для них приятным сюрпризом.

Наманганских банкиров вдохновляет живопись


Напомним, Эркин Азизов пришел в искусство в далеком 1959 году, и до сих пор тепло вспоминает свою первую учительницу рисования Тамару Юрьевну Юрову, которая руководила кружком в тогдашнем доме пионеров. Затем окончил художественное училище имени Бенькова в Ташкенте, объездил весь союз, работал на БАМе. Одна из его выставок была в северном городе Тында. Много лет он преподавал в НамГУ, колледже культуры.

– Здесь выставлено примерно 130 картин, для многих просто не нашлось места, хоть мы постарались занять ими все стены и повесили их даже в служебных кабинетах. Я очень рад, что на выставку пришло много людей, картины смогут посмотреть и многие посетители банка, – в свою очередь подчеркнул Эркин Азизов.

И. РЕШЕТНИКОВ

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И. Решетников
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