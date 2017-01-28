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→ Муртазо Иргашев представит выставку-ретроспективу «В поиске…»

Муртазо Иргашев представит выставку-ретроспективу «В поиске…»

Муртазо Иргашев представит выставку-ретроспективу «В поиске…»

3 февраля 2017 года в выставочном зале РСШИИ откроется персональная выставка Муртазо Иргашева «В поиске…». Она посвящена 20-летию со дня образования Академии Художеств Узбекистана.

Заслуженный работник культуры Узбекистана Муртазо Иргашев – не только художник, но и педагог. Он является доцентом и руководителем творческой мастерской кафедры станковой живописи НИХД им. К.Бехзада.

Выставка-ретроспектива познакомит посетителей с творческим путём художника. Муртазо Иргашева отличает глубокий интерес к природе родного края, который выражается в его пейзажных работах. На выставке будут представлены и портреты, а также сюжетные картины.

Анна Ним.
На фото: Иргашев М. Кишлак Хумсан.
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Анна Ним
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