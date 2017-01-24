Молодёжный хор получил официальный статус
В Государственной консерватории Узбекистана состоялся концерт «Ешлик Оханги». Он стал первым официальным выступлением Молодежного хора при Молодежном симфоническом оркестре Республики Узбекистан.
Фактически хор существует с прошлого года. Сформированный художественным руководителем Молодежного оркестра, Заслуженным артистом Узбекистана Камолиддином Уринбаевым, хор не раз выступал на одной сцене с Молодежным симфоническим оркестром. География концертов молодых певцов охватила не только Ташкент, но и другие города республики - Фергану, Навои, Андижан.
Хор получил официальный статус в ноябре 2016-го, после успешного выступления на Международном фестивале искусств «Золотая осень», сообщает kultura.uz.
Руководителем и дирижером хора стала Юлдуз Хуснитдинова, не раз работавшая с хоровыми коллективами. Среди участников коллектива - профессиональные музыканты, в том числе студенты и выпускники Ташкентской консерватории.
На концерт были исполнены произведения классических и современных композиторов разных стран. Часть из них была подготовлена для хорового исполнения Б.Умеджановым и Н.Шарафиевой. Программу дополнили чтение стихов и танцевальные номера.
Анна Ним.