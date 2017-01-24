"Жестяной барабан" должен звучать!
Это событие произошло 21 января, в день, когда барабанил дождь. Я знала точно, что при таких серых и мокрых обстоятельствах нужно срочно оказаться в театре «Ильхом», где, отогревшись, я стану своего обычного сияюще-золотистого цвета. Так и случилось. А вот барабанная дробь была всюду! Ведь именно в этот день в «Ильхоме» Борис Гафуров ставил «Жестяной барабан»в формате читок по одноименному киношедевру Фолькера Шлендорфа. Которого в свое время вдохновила сила слова великого немецкого художника и писателя Гюнтера Грасса.
Грасс описывает историю одержимого барабаном мальчика Оскара, который принадлежал «к числу тех восприимчивых младенцев, чье духовное развитие уже завершено к моменту появления на свет», и который в дальнейшем, в возрасте трех лет, перестал расти. Роман совершенно причудливый, ироничный, а существительные и глаголы хорошо ладятся друг к другу, образуя стиль живой и плавный.
В фильме Шлендорфа трехлетнего Оскара сыграл Давид Беннент, в глазах которого отражается вся Германия начала ХХ века, трагическая и немирная. Оттого и драматизма в фильме воплотилось больше,чем в книге, – потому что вы заглянули в эти глаза. Фильм Шлендорфа, от костюмов до интерьера, снят в благородном охристом колорите с мерцанием красного и белого цветов. При этом режиссер предельно обнажает образы произведения Грасса, порой словно бы даже выворачивая их наизнанку. После просмотра фильма в моей голове был страшный сумбур, и, конечно, возник вопрос: если весь рассказ ведется от лица трехлетнего Оскара, то как будет рождаться герой на сцене? Или режиссер Борис Гафуров не оставит от него ничего, кроме голоса барабана?
И Гафуров находит красивый и изящный ход: перед нами появляется высокий и стройный Владимир Юдин в… смирительной рубашке и бледном гриме. Он начинает читать текст – и зрительный зал оживает! Вот же он, бедный голубоглазый Оскар, – вещий пророк и милый плут! То ли гений, то ли поистине сумасшедший.
А барабан? Его голос звучал всюду: на фоне бархатно-черной сцены проникал под все четыре юбки бабушки Оскара – Анны Бронских (актриса Наталья Ли); выстукивал полигамную страсть матушки Оскара (актриса Христина Белоусова); выворачивал напрочь все засовы и разбивал вдребезги стекла; отстукивал пулеметные очереди солдат СС; ласкал нас своими пальцами-палочками и становился нашим сердцебиением. В ритме барабанной дроби зрители то напряженно вжимались в стулья, сопереживая актерам, то возносились к небесам, восторгаясь талантливыми находками Гафурова. Многие эпизоды были обыграны с прекрасным юмором, например момент, когда актеры Бернар Назармухамедов и Алексей Писцов изображали портреты Бетховена и Гитлера, которые «висели теперь друг против друга, глядели друг на друга и видели друг друга насквозь, но никакой радости друг другу не доставляли».
Я сидела в зале, и пока вселикий актер Абдулазиз Ходжаев выскакивал в паузах действа с красным клоунским носом и выкрикивал: «Лампочки ОСРАМ! Жить в темноте стыд и срам!», сквозь смех зрителей я видела его – светлый гений Бориса Гафурова. Я видела его наблюдающим за читкой со стороны. Спокойный и как будто сдержанный, но темные волосы словно растрепаны холодным данцигским ветром. Я пробую вообразить весь путь огромного романа сквозь пылающее сердце режиссера, от авторского текста до первых читок. Повинуясь барабанной ритмике, Гафуров сокращает текст романа вначале до сорока листов, а потом до двадцати, чтобы сделать главное ясным и зримым. Его смелость объединяет ужас и красоту иронией. Он чувствует, что ныне наступает то время, когда барабан должен звучать громче, дабы не заглушила его новая пулеметная очередь. Читки окончены, но барабан должен звучать! Спектакль должен быть, Борис Александрович!
DerZusatz. Отдельная благодарность GoetheInstitut и барабанщику Дамиру Фатхулину за возможность услышать «Жестяной барабан»: ведь не было ничего прекраснее его лакированного блеска!
МАРИЯ КОРОВИНА
Фото А. РАЕВСКОГО