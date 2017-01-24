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«Город сказок и легенд»: Самарканд и Бухара глазами российского фотографа

«Город сказок и легенд»: Самарканд и Бухара глазами российского фотографа

20 января 2017 года в Орловском краеведческом музее начала работу четвёртая персональная фотовыставка Татьяны Озёриной «Город сказок и легенд». Российский фотограф демонстрирует снимки, сделанные в Узбекистане. Выставка продолжит свою работу до конца февраля.

«Город сказок и легенд»: Самарканд и Бухара глазами российского фотографа

«Город сказок и легенд»: Самарканд и Бухара глазами российского фотографа

Собственно говоря, на фотографиях представлен не один «Город сказок и легенд», а сразу два. В объектив Татьяны Озёриной попали Самарканд и Бухара. Снимки были сделаны в апреле 2016 года. Фотографии получились яркими и живыми: автора больше всего интересуют люди, а также вещи, хранящие тепло их рук. Конечно, в объектив попали и памятники истории и архитектуры.

«Город сказок и легенд»: Самарканд и Бухара глазами российского фотографа

Как сообщает infoorel.ru, вместе с фотографиями в экспозицию выставки вошли и предметы народных промыслов, привезённые из Узбекистана: тюбетейки, халаты, традиционная посуда.

«Город сказок и легенд»: Самарканд и Бухара глазами российского фотографа

Открытие выставки украсило выступление орловского музыканта и исполнителя Рахима Рахманова, исполнившего под гитару восточные песни.

Анна Ним.
Фото Марии Никитиной.
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Анна Ним
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