Израильские художники подарили Музею искусств свои работы
В Государственном музее искусств Узбекистана открылась выставка картин «Земля Солнца: Израиль Узбекистану», подготовленная объединением профессиональных художников Израиля. Проект посвящается 100-летию музея, которое будет отмечаться в 2018 году.
В честь этой даты израильские художники передали свои работы в дар музею. Собранная ими коллекция включает 31 произведение изобразительного искусства, созданное с 1941 по 2016 г. Некоторые из этих работ появились в Ташкенте, остальные – в Израиле.
Выставка делится на три раздела. В первый - «Ташкент. Солнце с привкусом военных лет» - включены офорты Александра Постели, созданных в Ташкенте в 1941-1945 гг. Художник в военные годы преподавал в Ташкентском архитектурном институте, участвовал в организации Республиканского художественного училища и был его первым директором.
Второй раздел - «На платформе русского авангарда в Израиле: 1990-е годы» - демонстрирует графические работы Иосифа Капеляна.
Третий раздел - «Израиль с ориентальным колоритом» - состоит из работ современных израильских художников. Свои картины в дар музею передали Герман Непомнящий, Григорий Фирер, Андриан Жудро и другие.
Анна Ним.
На фото: одна из работ Германа Непомнящего.