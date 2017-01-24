Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ Израильские художники подарили Музею искусств свои работы

Израильские художники подарили Музею искусств свои работы

Израильские художники подарили Музею искусств свои работы

В Государственном музее искусств Узбекистана открылась выставка картин «Земля Солнца: Израиль Узбекистану», подготовленная объединением профессиональных художников Израиля. Проект посвящается 100-летию музея, которое будет отмечаться в 2018 году.

В честь этой даты израильские художники передали свои работы в дар музею. Собранная ими коллекция включает 31 произведение изобразительного искусства, созданное с 1941 по 2016 г. Некоторые из этих работ появились в Ташкенте, остальные – в Израиле.

Выставка делится на три раздела. В первый - «Ташкент. Солнце с привкусом военных лет» - включены офорты Александра Постели, созданных в Ташкенте в 1941-1945 гг. Художник в военные годы преподавал в Ташкентском архитектурном институте, участвовал в организации Республиканского художественного училища и был его первым директором.

Второй раздел - «На платформе русского авангарда в Израиле: 1990-е годы» - демонстрирует графические работы Иосифа Капеляна.

Третий раздел - «Израиль с ориентальным колоритом» - состоит из работ современных израильских художников. Свои картины в дар музею передали Герман Непомнящий, Григорий Фирер, Андриан Жудро и другие.

Анна Ним.
На фото: одна из работ Германа Непомнящего.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

Загадочный или все-таки опасный «Цефтриаксон»? Минздрав рекомендует соблюдать осторожность

В Узбекистане могут отменить выездные стикеры и внедрить выдачу внутренних паспортов

Компания GM Узбекистан намерена организовать онлайн-продажи автомобилей

Поступок Умара из московского «Фудсити» повторил его казанский тёзка

Похожие статьи
Теги
Анна Ним
LCN