Госкомприроды объявляет экологический конкурс для студентов
С 22 января по 22 апреля 2017 года в Узбекистане будет проходить Первый Республиканский творческий конкурс среди студентов и учащихся средне-специальных и высших учебных заведений “С нами в чистое будущее!”.
Организаторами конкурса стали Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы и АО "Ташрангметзавод". Он призван привлечь внимание молодёжи к экологическим проблемам и сформировать у нового поколения бережное отношение к природе.
Конкурс включает в себя две номинации: “Лучший видеоролик” и “Лучший постер”. В каждую из них входит несколько направлений:
• проблема роста объемов образования отходов и его влияние на здоровье население и окружающую среду
• рациональное ресурсопотребление
• бережное отношение к вещам — способ сокращения отходов
• раздельный сбор отходов и их вторичная переработка
• обращение с опасными видами отходов
• обращение с электронными отходами
• соблюдение чистоты в родном городе, махалле
• сохранение чистоты на городских и природных территориях – гражданский долг жителей
• борьба со стихийными свалками
• иные темы, связанные с проблемами образования и утилизации отходов потребления и производства, поведения современного экогражданина.
Первый этап конкурса продлится с 22 января по 5 апреля 2017 года. Он включает в себя прием конкурсных работ от участников и работу конкурсной комиссии, которой предстоит отобрать лучшие заявки.
С 15 по 20 апреля на официальном сайте Госкомприроды Республики Узбекистан и на официальных страницах комитета в социальных сетях будет идти открытое Интернет-голосование за выбранные работы.
22 апреля, в Международный день Земли, состоится финал конкурса. В торговом комплексе MediaPark пройдёт живое голосование за работы финалистов и награждение победителей. Четверо участников, занявших первые места в своих номинациях, получат телевизоры «Артель», ещё четверо, ставшие вторыми – газовую плиту «Артель». Четверым победителям, получившим третье место, будут вручены мобильные телефоны.
Подробнее о подаче заявки на конкурс можно узнать на сайте Госкомприроды.
Анна Ним.