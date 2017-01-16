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«Ильхом» рассказывает о джазовой импровизации

«Ильхом» рассказывает о джазовой импровизации

Театр «Ильхом» продолжает образовательную программу «Джазовая импровизация как форма самовыражения». Ilkhom Jazz Club приглашает музыкантов и меломанов на второй творческий вечер программы.

Встреча состоится 25 января 2017 года в 15.00 в холле театра. Её специальным гостем станет пианист Санжар Турсунов, принимавший участие во многих международных джазовых фестивалях. На конкурсе Gnesin Jazz — 2015 музыкант был отмечен второй премией, а также победил в номинации «Лучший инструменталист».

Санжар Турсунов выступал с известными музыкантами, а также в составе собственной группы Under Influence. В настоящее время он обучается в РАМ им. Гнесиных по классу джазового фортепиано в классе Заслуженного артиста РФ Игоря Бриля.

Анна Ним.
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Анна Ним
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