«Ильхом» рассказывает о джазовой импровизации
Театр «Ильхом» продолжает образовательную программу «Джазовая импровизация как форма самовыражения». Ilkhom Jazz Club приглашает музыкантов и меломанов на второй творческий вечер программы.
Встреча состоится 25 января 2017 года в 15.00 в холле театра. Её специальным гостем станет пианист Санжар Турсунов, принимавший участие во многих международных джазовых фестивалях. На конкурсе Gnesin Jazz — 2015 музыкант был отмечен второй премией, а также победил в номинации «Лучший инструменталист».
Санжар Турсунов выступал с известными музыкантами, а также в составе собственной группы Under Influence. В настоящее время он обучается в РАМ им. Гнесиных по классу джазового фортепиано в классе Заслуженного артиста РФ Игоря Бриля.
Анна Ним.