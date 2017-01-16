→ «Тайна вечных орнаментов» и их сакральный смысл, актуальный в наши дни

«Тайна вечных орнаментов» и их сакральный смысл, актуальный в наши дниМагия слов и священных символов для привлечения «прекрасного, доброго, вечного» - позитивного и защиты от негатива, имеющая многотысячелетние традиции, была хорошо знакома нашим предкам и часто использовалась для создания более комфортных условий в быту и жизни.
В этом воочию можно убедиться, если вы успеете посетить выставку средневековых керамических изделий «Тайна вечных орнаментов» - «Накшларда мангулик сири» из уникальной музейной коллекции Международного караван-сарая культуры Икуо Хираямы Академии художеств Узбекистана. Поскольку, вернисаж продлится только до 21 января 2017 года.
В экспозиции, развернутой в двух залах этого научно-просветительского центра, представлены артефакты в основном 9-11 веков, но есть несколько 6-8 и 12-13 вв. и фотографии наиболее ценных из них. Здесь представлены находки с всемирно известных археологических памятников - городища Канка и Каршаултепа (Таш.обл.), Кампыртепа и Шуробкурган, Мунчактепа, Дабиль-Курган и Хайрабадтепа (Сурх.д.обл.) Узбекистана.
В день открытия выставки состоялось и заседание "круглого стола", в ходе которого зав. музейным отделом МКСК, археолог Константин Александрович Шейко и другие сотрудники МКСК рассказали о том где и как были обнаружены эти раритеты, их изучении и реставрации.
Среди нескольких десятков экспонатов есть украшенные эпиграфическими надписями ( арабской вязью с благопожеланиями и т.п., в том числе оттиснутые штампами на стенках кувшинов), геометрическими и растительными орнаментами - гончарные неглазурованные и глазурованные (покрытые стекловидной поливой) изделия – чаши, кувшины, горшки и светильники-чироги, а также их «пяточки».
Интересно, что подобное оформление этих керамических изделий осуществлялось не только с эстетической целью - их декоративного украшения и любования ими, как произведениями искусства… Но имела и сугубо прикладное, жизненно важное значение! Поскольку, все эти надписи и орнаменты, имевшие магический смысл, использовались для привлечения светлых сил добра, всего позитивного, хорошего настроения и оберега – защиты от темных сил зла!
Это были, своего рода мудрые наставления на Путь Истинный… для их повседневного применения… в жизни каждого…, для всех и во всем, что окружало… и попадалось на глаза…
Причем, эти магические надписи, орнаменты, символы и прочие изображения позитивного содержания украшали не только столовую посуду, прочие предметы быта и эстетически оформляли интерьеры (на сузани и коврах) в домах и постель, одежду и другие вещи.
Их гармоничное, в том числе и цветовое сочетание, было призвано обеспечивать счастливую жизнь … Таким образом, главная «Тайна вечных орнаментов», завещанная современникам к разгадке нашими предками, заключалась именно в Мудрости сокровенного смысла этих тайных и вместе в тем так хорошо знакомых всем основ знаний, направленных на осознание истинного смысла жизни!
Чтобы разобраться в многовековой мудрости, зашифрованной в этих посланиях, нашим современникам нужно не только их понять, но и осознать глубочайший смысл содержания этих надписей и их гармоничного сочетания и взаимозависимости с прочими элементами орнаментации на каждом изделии.
А ведь, в них каждая деталь имеет свое сакральное значение и сокровенный смысл! Так в чем они заключаются? – Найдите их и догадайтесь…
Какие интересные детективные истории, вы сможете распутать глядя на каждый из этих орнаментов , украшающих эти изделия… Их формы и содержание пленяют своими неразгаданными тайными магическими знаниями…
Причем, здесь важны все детали, а также формы (треугольники, квадраты, круги и т.п., крестовидные и свастиковидные их расположения, завитки и вихревые розетки и др., даже линии – прямые, волнистые… ), цифровая символика в деталях и общей композиции, их повторяемость, количество и прочие моменты… Все имело свое значение.
Обозначают они и природные стихии и загадочные явления, Солнце (как символ вечности движения), Луну, Небо, Землю, водные потоки…, либо символы женского и мужского начала…
Кто из вас, дорогие читатели и потенциальные посетители этой уникальной выставки, обнаружит и разглядит их в большем количестве и сможет объяснить назначение каждого и в комплексе и в их гармоничном сочетании…? Здесь есть, где и в чем проявить свою наблюдательность и над чем поразмышлять… Такие вот, многоступенчатые зашифрованные информации-послания к размышлениям …, пришедшие через столетия от наших предков. И их десятки…
Эти уникальные эстетические «головоломки» могут представлять особый интерес… В том числе и для дам и господ, считающих, что они обладают аналитическим складом ума и поклонников математических, а не только гуманитарных наук и различных видов искусств...
Приобщайтесь к древним знаниям через общение с археологическими артефактами! Попытайтесь расшифровать их и поделитесь вашими умозаключениями и выводами на эту тему… И чьи из них будут самыми интересными?! Кому же из вас повезет больше?… в смысле приобщения к тайным знаниям предков. Приходите и посмотрите внимательнее на все эти старинные и такие загадочные артефакты.
Может быть у вас получится ощутить, какое, именно, зашифрованное в орнаментах и их хитросплетениях, послание привлечет внимание и желание разгадать его тайный смысл, постарайтесь сделать это. Убедитесь в том, что вы обладаете таким талантом! И не исключено, что дети и внуки, если вы возьмете их с собой на выставку, превзойдут вас по всем этим и прочим показателям…
Остается только пожелать всем вам успехов на поприще приобщения к культурному наследию, эстетике и мудрости наших предков и возможному практическому применению их тайных знаний в своей жизни… для ее качественного улучшения и интеллектуального роста… через познание секретов умения создания позитивного настроения на каждый день и обретения успешного жизненного опыта …
С.САВЧУК-КУРБАНОВ
специально для NUZ.UZ, фото автора