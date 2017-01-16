Шухрат Аббасов отметил 85-летие творческой встречей
16 января 2017 года Национальная библиотека Узбекистана им. Алишера Навои отметила 85-летие народного артиста Узбекистана, профессора, известного режиссёра Шухрата Аббасова. На творческую встречу «Слава Шухрата Аббасова» собрались артисты, искусствоведы, ученики и просто ценители его творчества.
Директор Национальной библиотеки Узбекистана А.Ходжаев, рассказывая о жизненном и творческом пути режиссёра, перечислил его послужной список. Шухрат Аббасов был главным режиссёром Ташкентского областного музыкально-драматического театра им. М. Уйгура, режиссёром, а позднее директором на киностудии «Узбекфильм», секретарём и первым заместителем председателя правления Союза кинематографистов Узбекистана, профессором и заведующим кафедрой в Ташкентском театрально-художественном институте. Он награждён государственными наградами: орденом «Эл-юрт хурмати», медалью «Шухрат», а также званиями «Заслуженный деятель искусств» и «Народный артист Узбекистана».
Документальный фильм «Шухрат Аббасов», показанный на встрече, напомнил гостям о легендарных картинах, ставших классикой узбекского кино: «Об этом говорит вся махалля», «Ты не сирота», «Ташкент — город хлебный», «Драма любви», «Маленький человек на большой войне», «Отчие долины», «Огненные дороги»… Были названы и менее известные работы Шухрата Аббасова, например, сценарий фильма «Озорник» и театральные постановки.
О работе и дружбе с режиссёром рассказали руководитель Россотрудничества в Узбекистане В.Шулика, народный артист Узбекистана П.Саидкосимов, заслуженный деятель культуры Узбекистана Ж.Махмудов, главный редактор журнала «Жахон адабиёти» Ш.Ризаев, искусствовед Д.Рахматуллаева, народный артист Узбекистана Т.Тожиев.
Сам режиссёр выступил последним. Произнеся слова благодарности, он прочёл гостям встречи стихотворение Вольтера «Прощание».
Анна Ним.