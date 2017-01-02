В Ташкенте покажут «Новое кино из Германии»
Гёте-Институт Ташкент начинает цикл кинопоказов «Новое кино из Германии». В феврале и марте 2017 года зрители увидят шесть фильмов, получивших высокую оценку в этой стране и в мире.
Первым из них станет драма «Герберт», показанная 8 февраля. Бывшему боксёру осталось полгода до смерти. За этот срок он должен найти себя и попытаться наконец наладить отношения с близкими людьми. Фильм режиссёра Томаса Штубера был впервые представлен в 2015 году на Международном кинофестивале в Торонто и получил Национальную премию Deutscher Filmpreis 2016, серебряную премию LOLA в категории «Лучший фильм» и «Лучшая мужская главная роль» (Петер Курт).
15 февраля ташкентцы увидят драму «Барбара», впервые показанную в Узбекистане. Время действия – 1980 год. Врача Барбару, попавшую в государственный «чёрный список», высылают в деревню, где у неё завязываются непростые отношения с главврачом больницы Андре. Фильм был представлен на Берлинском международном кинофестивале 2012 года, где получил премию «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру. Также он отмечен наградой «Лола в серебряном» в категории «Лучший фильм» Deutscher Filmpreis 2012.
22 февраля будет показана драма-гротеск «Тёмный мир». Режиссёр фильма, Фрауке Финстервальдер, оценивает его как чёрную комедию. «Тёмный мир» показывает утрированно-благообразную страну, в которой за красивым фасадом прячется пугающая изнанка. Хотя фильм изначально рассказывал о Германии, зрители в разных странах мира соотносили его с собственной реальностью. Фильм был представлен на Мюнхенском кинофестивале 2013 года и получил Национальную премию Deutscher Filmpreis 2014 в категории «Лучшая женская роль второго плана».
1 марта состоится показ комедии «Супер-эго». Фильм Беньямина Хайзенберга был представлен на Берлинале в 2014 году. В Узбекистане это премьерный показ. Мелкий воришка Ник обманным путём попадает в дом пожилого психолога и нанимается ухаживать за ним. К своим обязанностям он относится с прохладцей, но у его подопечного, как и у всякого психолога, свои методы…
8 марта, также впервые в нашей стране, будет показана драма «Приветы из Фукусимы». Героиня драмы, Мария, пытаясь сбежать от собственных проблем, приезжает в Японию, чтобы выступать перед жертвами катастрофы 2011 года в Фукуcиме. Разочаровавшись в своём таланте актрисы, она пытается стать другом немолодой гейши Сатоми. Та твёрдо намерена вернуться в свой дом, который остался в заражённой зоне. Фильм Дорис Дери был представлен на Берлинале 2016 года и получил Национальную премию Deutscher Filmpreis 2016 в категориях «Лучший фильм» и «Лучшая женская главная роль» (Розали Томас).
15 марта зрители увидят триллер «Виктория» Себастьяна Шиппера. Это фильм-импровизация без монтажа, в формате одной сцены. Фильм рассказывает о любви и ограблении банка, а также демонстрирует уникальную операторскую работу. Эта лента тоже впервые демонстрируется в Узбекистане. Представленная на Берлинале в 2015 году, она получила премию от Deutscher Filmpreis-2015 в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссёрская работа», «Лучшее актёрское исполнение», «Лучшая музыка к фильму» и «Лучшая работа оператора», а также приз «Серебряный медведь» за лучшую работу оператора.
Все фильмы будут демонстрироваться на немецком языке. Начало показов в 18.30, вход на них бесплатный.
Анна Ним.