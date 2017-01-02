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Вчера, 12:26 0 298 Рейтинг0 Напечатать

Ташкентские актеры гастролируют в Намангане

Ташкентские актеры гастролируют в Намангане

В ушедшем году Наманганский театр музыкальной драмы и комедии имени Алишера Навои подарил любителей театрального искусства ряд новых постановок – спектакли «Аёл булиш кийин» («Трудно быть женщиной»), «Разолат курбонлари» («Жертвы приманки»), «Наманган алласи» («Колыбельная Намангана»), концертные программы.

А на днях в области гостила группа актеров Ташкентского театра музыкальной драмы и комедии имени Мукими, которая показала новую работу коллектива – спектакль «Жайдари келин» («Доморощенная невеста»), автором которого является наманганский драматург Нурилло Аббос.
Тема произведения взята из обыденной жизни семей, куда пришла невеста, период адаптации которой проходит в новой для нее семье весьма курьезно, юмористично, что вызывает улыбку и смех зрителей.

Комедию с участием известных ташкентских актеров Мирзы Азизова, Одины Гозиевой, Машхуры Раимжоновой и других увидели зрители не только города Намангана, но и Нарынского, Чустского, Туракурганского и Наманганского районов.

И. РЕШЕТНИКОВ,
г. Наманган.
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