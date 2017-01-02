Ташкентские актеры гастролируют в Намангане
В ушедшем году Наманганский театр музыкальной драмы и комедии имени Алишера Навои подарил любителей театрального искусства ряд новых постановок – спектакли «Аёл булиш кийин» («Трудно быть женщиной»), «Разолат курбонлари» («Жертвы приманки»), «Наманган алласи» («Колыбельная Намангана»), концертные программы.
А на днях в области гостила группа актеров Ташкентского театра музыкальной драмы и комедии имени Мукими, которая показала новую работу коллектива – спектакль «Жайдари келин» («Доморощенная невеста»), автором которого является наманганский драматург Нурилло Аббос.
Тема произведения взята из обыденной жизни семей, куда пришла невеста, период адаптации которой проходит в новой для нее семье весьма курьезно, юмористично, что вызывает улыбку и смех зрителей.
Комедию с участием известных ташкентских актеров Мирзы Азизова, Одины Гозиевой, Машхуры Раимжоновой и других увидели зрители не только города Намангана, но и Нарынского, Чустского, Туракурганского и Наманганского районов.
И. РЕШЕТНИКОВ,
г. Наманган.