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→ Модульное оригами: Улугбек Зуфаров складывает 1,5-метрового лебедя
6-01-2017, 15:46 0 439 Рейтинг1 Напечатать

Модульное оригами: Улугбек Зуфаров складывает 1,5-метрового лебедя

Модульное оригами: Улугбек Зуфаров складывает 1,5-метрового лебедя

Улугбек Зуфаров из Ташкента складывает модульное оригами «Лебедь», которое через несколько месяцев в длину достигнет 1,5 метра. На создание фигуры юноше понадобится 12 000 модулей.

Оригами — это традиционное японское искусство, начавшее развиваться в 17 веке нашей эры в Японии. Его название произошло от двух слов «ори» — «складной» и «ками» — «бумага».

Модульное оригами: Улугбек Зуфаров складывает 1,5-метрового лебедя
На фото: модульные оригами «Пикачу» и «Снеговик», сложенные Улугбеком

Модульные оригами — это целая фигура, сложенная из многих одинаковых частей. Модули складываются по правилам классического оригами из листа бумаги, а затем соединяются путем вкладывания их друг в друга.

Улугбек занимается искусством оригами три года. Он складывает как простые, так и сложные фигуры. Будущий лебедь станет самой большой модульной оригами молодого мастера.

Модульное оригами: Улугбек Зуфаров складывает 1,5-метрового лебедя

Модульное оригами: Улугбек Зуфаров складывает 1,5-метрового лебедя
На фото: мозаика сердца, сложенная Улугбеком из 700 бабочек, выполненных в технике оригами

Улугбек складывает оригами — мозаики.

Интересный факт: Самая большая оригами — мозаика была сложена два года назад в Греции.

Модульное оригами: Улугбек Зуфаров складывает 1,5-метрового лебедя

18 тысяч школьников в спортивном зале своей гимназии из 52 тысяч бумажных цветов собрали символ Афин — сову из оригами. Бумажная мозаика заняла 512 тысяч квадратных метров. Ребятам на её создание понадобилось девять часов.

Для Улугбека искусство оригами — не просто увлечение, это часть его жизни. Каждая фигура всегда складывается со старанием. Улугбек утверждает, что складывать оригами не сложно, главное — желание и упорство.

Модульное оригами: Улугбек Зуфаров складывает 1,5-метрового лебедя

Сегодня Улугбек учится на полиграфиста в Ташкентском институте Текстильной и лёгкой промышленности. Несколько лет назад он не предполагал, что увлечется таким интересным видом искусства. У своего коллеги по работе Андрея Котова молодой человек увидел простую фигуру коробочки выполненную в технике оригами. Его заинтересовала эта необычная фигурка, и он решил попробовать сложить похожую сам. В интернете Улугбек нашёл необходимую информацию об этом искусстве, просмотрел обучающие мастер-классы. Следуя правилам, он попытался сложить первую фигуру. Добиться желаемого результата получилось не сразу.

Модульное оригами: Улугбек Зуфаров складывает 1,5-метрового лебедя

Модульное оригами: Улугбек Зуфаров складывает 1,5-метрового лебедя

На работе материала для складывания фигур в технике оригами было много. Всегда оставались ненужные листы бумаги. Из них Улугбек и складывал оригами. Со временем многие знакомые, а потом и вовсе чужие люди стали обращаться к нему с просьбой сложить фигуру или мозаику в технике оригами.

Приглашали Улугбека и в детские сады, где он проводил для детей обучающие мастер-классы. Улугбек рассказывает, что для детей это искусство особенно полезно и влияет на их развитие: развивается моторика рук, логическое мышление, трудолюбие и усидчивость.

Модульное оригами: Улугбек Зуфаров складывает 1,5-метрового лебедя

Впереди у Улугбека грандиозные планы. Он мечтает сложить самую большую фигуру из бабочек, выполненных в технике оригами, и попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Новости Узбекистана/ Текст: Анна Демченко, Фото: Аллома Бахромова
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