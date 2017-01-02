Модульное оригами: Улугбек Зуфаров складывает 1,5-метрового лебедя
Улугбек Зуфаров из Ташкента складывает модульное оригами «Лебедь», которое через несколько месяцев в длину достигнет 1,5 метра. На создание фигуры юноше понадобится 12 000 модулей.
Оригами — это традиционное японское искусство, начавшее развиваться в 17 веке нашей эры в Японии. Его название произошло от двух слов «ори» — «складной» и «ками» — «бумага».
Модульные оригами — это целая фигура, сложенная из многих одинаковых частей. Модули складываются по правилам классического оригами из листа бумаги, а затем соединяются путем вкладывания их друг в друга.
Улугбек занимается искусством оригами три года. Он складывает как простые, так и сложные фигуры. Будущий лебедь станет самой большой модульной оригами молодого мастера.
Улугбек складывает оригами — мозаики.
Интересный факт: Самая большая оригами — мозаика была сложена два года назад в Греции.
18 тысяч школьников в спортивном зале своей гимназии из 52 тысяч бумажных цветов собрали символ Афин — сову из оригами. Бумажная мозаика заняла 512 тысяч квадратных метров. Ребятам на её создание понадобилось девять часов.
Для Улугбека искусство оригами — не просто увлечение, это часть его жизни. Каждая фигура всегда складывается со старанием. Улугбек утверждает, что складывать оригами не сложно, главное — желание и упорство.
Сегодня Улугбек учится на полиграфиста в Ташкентском институте Текстильной и лёгкой промышленности. Несколько лет назад он не предполагал, что увлечется таким интересным видом искусства. У своего коллеги по работе Андрея Котова молодой человек увидел простую фигуру коробочки выполненную в технике оригами. Его заинтересовала эта необычная фигурка, и он решил попробовать сложить похожую сам. В интернете Улугбек нашёл необходимую информацию об этом искусстве, просмотрел обучающие мастер-классы. Следуя правилам, он попытался сложить первую фигуру. Добиться желаемого результата получилось не сразу.
На работе материала для складывания фигур в технике оригами было много. Всегда оставались ненужные листы бумаги. Из них Улугбек и складывал оригами. Со временем многие знакомые, а потом и вовсе чужие люди стали обращаться к нему с просьбой сложить фигуру или мозаику в технике оригами.
Приглашали Улугбека и в детские сады, где он проводил для детей обучающие мастер-классы. Улугбек рассказывает, что для детей это искусство особенно полезно и влияет на их развитие: развивается моторика рук, логическое мышление, трудолюбие и усидчивость.
Впереди у Улугбека грандиозные планы. Он мечтает сложить самую большую фигуру из бабочек, выполненных в технике оригами, и попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
Новости Узбекистана/ Текст: Анна Демченко, Фото: Аллома Бахромова