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→ Конкурс каллиграфии и игра «Ироха-карута» состоятся в Узбекско-Японском центре
5-01-2017, 21:04 0 491 Рейтинг0 Напечатать

Конкурс каллиграфии и игра «Ироха-карута» состоятся в Узбекско-Японском центре

Конкурс каллиграфии и игра «Ироха-карута» состоятся в Узбекско-Японском центре

Узбекско-Японский центр в Ташкенте объявил о событиях января. Жителей столицы приглашают принять участие в конкурсе каллиграфии и обучиться древней интеллектуальной японской игре «Ироха-карута».

Время для обучения «Ироха-карута» выбрано не случайно – в Японии в неё традиционно играют на новогодние праздники. Игра очень популярна – ежегодно проводятся масштабные соревнования, в которых принимают участие лучшие игроки со всей страны.

Колода для игры состоит из 48-ми пар карт. Половина из них носит название ёми-фуда, или «карты для чтения», и содержит известные пословицы. Вторая половина, тори-фуда, представляет собой начальные иероглифы пословиц и иллюстрации к ним. Ведущий зачитывает пословицы, а остальные игроки должны найти соответствующую карту среди «иллюстрированной» половины колоды, разложенной на столе.

Основы игры в «Ироха-карута» будет преподавать г-жа Яёи Накамура. Занятия состоятся 23 и 30 января с 16.00 до 17.00 в Узбекско-Японском центре.

А 20 января в седьмой раз пройдёт конкурс каллиграфии. Ташкентские каллиграфы смогут проверить свои способности в искусстве написания иероглифов. Начало конкурса – в 18.30.

Оба мероприятия бесплатны, однако количество участников ограничено (15 человек для обучения игре, 10 - для участия в конкурсе). Поэтому желающим нужно пройти предварительную регистрацию по телефонам (998-71) 120-73-94, 120-73-95.

Анна Ним.
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Анна Ним
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