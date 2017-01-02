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Вчера, 14:34 0 202 Рейтинг0 Напечатать

В Казахстане выходит в прокат фильм «Еще один день»

В Казахстане выходит в прокат фильм «Еще один день»
Картина «Еще один день» - режиссерский дебют Виталия Кистанова, известного своими видеоработами о путешествиях байкера-кругосветника Дмитрия Петрухина, передает Total.kz со ссылкой на создателей фильма. «Еще один день» снят при участии режиссера Фурката Файзиева (Узбекистан).

Фильм рассказывает об иностранном туристе, который потерялся в горах близ Алматы на высоте 3200 метров и выжил благодаря своим навыкам и силе духа. Съемки велись в течение 45 дней с февраля по март 2015 года в районе перевала Туюксу, на северном отроге хребта Заилийского Алатау (Северный Тянь-Шань). Конец зимы - начало весны является самым лавиноопасным периодом в горах. Несмотря на это, съемочная группа отважно справлялась со своей работой.

«С природой невозможно договориться, но мы знаем правила безопасности и поведения в горах, имеем хорошую физическую подготовку и опыт работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Мы верили в свою идею, и это помогало нашей съемочной группе работать и жить в непростых условиях высокогорной местности. Фильм создан во имя спасения людей, которые могут оказаться в подобной ситуации, это своего рода «школа выживания». Если однажды с кем-то случится беда, надеюсь, что наша история станет тем самым «еще одним днем», чтобы остаться в живых и сохранить здоровье», - подчеркнул сценарист и режиссер кинокартины Виталий Кистанов.
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