Древние книги по военному делу будут выставлены в Национальной библиотеке
К 25-летнему юбилею Вооруженных Сил Республики Узбекистан, который будет отмечаться 14 января 2017 года, музей книги Национальной библиотеки Узбекистана подготовил обновлённую экспозицию.
С начала января в музее будет демонстрироваться выставка «Древние книги по военному делу», сообщает Служба рукописей, уникальных и особо ценных изданий библиотеки.
В экспозицию войдут книги по военному делу из редкого фонда. Это справочники, словари, произведения, монографии. Большая их часть издана на французском, немецком, латинском языках. Эти книги печатались в европейских типографиях XVI-XIX веков.
Будут выставлены и труды знаменитых западных полководцев, а также крупных теоретиков военного дела, живших в I-XVII веках н.э.
Анна Ним.