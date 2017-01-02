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→ Древние книги по военному делу будут выставлены в Национальной библиотеке
1-01-2017, 22:14 0 829 Рейтинг0 Напечатать

Древние книги по военному делу будут выставлены в Национальной библиотеке

Древние книги по военному делу будут выставлены в Национальной библиотеке

К 25-летнему юбилею Вооруженных Сил Республики Узбекистан, который будет отмечаться 14 января 2017 года, музей книги Национальной библиотеки Узбекистана подготовил обновлённую экспозицию.

С начала января в музее будет демонстрироваться выставка «Древние книги по военному делу», сообщает Служба рукописей, уникальных и особо ценных изданий библиотеки.

В экспозицию войдут книги по военному делу из редкого фонда. Это справочники, словари, произведения, монографии. Большая их часть издана на французском, немецком, латинском языках. Эти книги печатались в европейских типографиях XVI-XIX веков.

Будут выставлены и труды знаменитых западных полководцев, а также крупных теоретиков военного дела, живших в I-XVII веках н.э.

Анна Ним.
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