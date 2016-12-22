В Национальной библиотеке презентована «Птица с золотыми крыльями»
Вышла в свет книга «Птица с золотыми крыльями» («Олтин қанотли қуш») классика южнокорейской литературы, писателя Ли Мун Ёл.
Книга выпущена издательско-полиграфическим домом «Davr Press». Её презентация, организованная при участии Национального центра по правам человека, прошла 20 декабря 2016 года в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои.
Как сообщает пресс-служба библиотеки, на презентацию собрались востоковеды, переводчики, писатели, литературоведы, преподаватели и студенты, изучающие корейский язык. Присутствовали и представители посольства Южной Кореи в Узбекистане, а также корейского национального культурного центра.
Сборник «Птица с золотыми крыльями» выпущен по инициативе учёного и юриста А. Саидова, написавшего предисловие к нему. На презентации он рассказал о центральной повести сборника, давшей ему название и посвящённой жизни художника и писаря Ко Чжука.
Консул посольства Республики Корея Че Джонг Хо рассказал о жизни и творчестве Ли Мун Ёла, а также обратил внимание собравшихся на развитие узбекско-корейских отношений, в том числе и в области культуры.
Новое издание пополнило фонд корейской литературы Национальной библиотеки Узбекистана. Нужно отметить, что в библиотеке работает читальный зал «Окно в Корею». Здесь также идёт совместный с Корейской Республикой проект по книгообмену, охватывающий более 120 тысяч информационно-библиотечных учреждений страны.
Анна Ним.