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→ В Национальной библиотеке презентована «Птица с золотыми крыльями»
Вчера, 20:30 0 324 Рейтинг0 Напечатать

В Национальной библиотеке презентована «Птица с золотыми крыльями»

В Национальной библиотеке презентована «Птица с золотыми крыльями»

Вышла в свет книга «Птица с золотыми крыльями» («Олтин қанотли қуш») классика южнокорейской литературы, писателя Ли Мун Ёл.

Книга выпущена издательско-полиграфическим домом «Davr Press». Её презентация, организованная при участии Национального центра по правам человека, прошла 20 декабря 2016 года в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои.

Как сообщает пресс-служба библиотеки, на презентацию собрались востоковеды, переводчики, писатели, литературоведы, преподаватели и студенты, изучающие корейский язык. Присутствовали и представители посольства Южной Кореи в Узбекистане, а также корейского национального культурного центра.

Сборник «Птица с золотыми крыльями» выпущен по инициативе учёного и юриста А. Саидова, написавшего предисловие к нему. На презентации он рассказал о центральной повести сборника, давшей ему название и посвящённой жизни художника и писаря Ко Чжука.

Консул посольства Республики Корея Че Джонг Хо рассказал о жизни и творчестве Ли Мун Ёла, а также обратил внимание собравшихся на развитие узбекско-корейских отношений, в том числе и в области культуры.

Новое издание пополнило фонд корейской литературы Национальной библиотеки Узбекистана. Нужно отметить, что в библиотеке работает читальный зал «Окно в Корею». Здесь также идёт совместный с Корейской Республикой проект по книгообмену, охватывающий более 120 тысяч информационно-библиотечных учреждений страны.

Анна Ним.
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