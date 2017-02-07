«И милость к падшим призывал!»
В этом году исполняется 20 лет со дня гибели принцессы Дианы (по-английски – Даяны с ударением на первый слог). Это скорбное событие буквально потрясло весь цивилизованный мир и в силу огромной популярности Дианы и её сложных отношениях с королевским двором Британии, и в силу неприглядной роли, которую сыграли в этой трагедии представители средств массовой информации. Шесть миллионов только лондонцев вышли на улицы, чтобы с печалью и симпатией выразить своё отношение к женщине, жизнь и судьба которой оценивалась далеко не однозначно.
Масс-медиа всего мира в течение нескольких дней очень подробно рассказывали и показывали и обстоятельства её нелепой кончины, и ритуальные церемонии официального прощания с ней, и выразительные лица и высказывания сотен людей – и известных на весь мир, таких как Маргарет Тэтчер, или Генри Киссинджер, или певец Элтон Джон, и обычных горожан, не скрывающих своего потрясения в связи с гибелью «народной принцессы». Воистину ничего подобного видеть ещё не приходилось – по масштабам, по величию и красоте (если это слово употребимо к данному горестному факту).
Событие это вышло далеко за рамки чисто британских – и совсем не потому, что погибла Диана в Париже, да ещё со своим другом египтянином – не случайно соболезнования в связи с её трагической смертью выразили ведущие деятели многих государств, в том числе Узбекистана. Прошедшие годы убедительно показывают по сути неослабевающий интерес к фигуре Дианы – о ней написаны тысячи статей, исследовательских очерков, эссе; сняты десятки документальных и художественных фильмов. Сравнить такое всеобщее внимание можно, пожалуй, только с реакцией на коварное убийство Президента Джона Кеннеди. Наверняка, в связи с предстоящей круглой годовщиной ухода этой необычной, «уникальной» Личности в мир иной, «Диананиада» пополнится многими новыми данными и фактами, раскрывающими таинственный и завораживающий образ Женщины, которая так и не обрела своё личное счастья, но сумела покорить сердца миллионов людей во всех уголках планеты.
Не уверен, насколько это может быть полезным, но и мне захотелось высказаться по поводу этого неординарного человека, и тех драматических событий.
Первое: Где же всё-таки грань вседозволенности журналистских интересов и посягательств? Часто в журналистской среде (и не только!) возникают разговоры о том, что нам далеко до зарубежных журналистов, которые, дескать, действительно являются 4-й властью, ибо не знают ограничений ни в чём и не боятся никакого контроля. Допустим, что это так, хотя и очень спорно. К чему привела такая «свобода» зарубежную прессу на практике? К тому, что она стала исповедывать верховенство трёх «С» - сенсаций, скандалов и секса. Эти темы практически затмевают все остальные, во всяком случае им уделяются первостепенное внимание и материальное стимулирование. Это было бы не так страшно, если бы их «изыски» порою впрямую не сказывались на судьбах людей, и не только. Самые свежие примеры – это обильный компромат на крупнейших политических деятелей США, Франции, Республики Корея, и т.д. Но вернёмся к Диане – именно журналисты воспользовались её прямодушием и чистосердечной искренностью, чтобы сенсационно обнародовать факт личной жизни этой несчастной женщины, которой муж открыто изменял с первых дней совместной жизни. Сенсация породила скандал, жертвой которого стала опять же Диана. Ну а вездесущие папарацци, не ведавшее вообще что-либо из понятий чести и совести, довели дело до конца – их ажиотажная погоня за «изюминкой» за сверхгонорарами закончилась для людей, которые мечтали построить новую жизнь, необратимым концом. Мы можем сомневаться, что якобы некто умело сумел расправиться со своенравной Дианой, но даже если и так, то использована была нездоровая алчность журналистов. И неуместны здесь оправдания, что журналистам всё простительно, ибо есть «спрос». Да, но ведь есть ещё спрос на наркотики, на детскую проституцию, на киллеров – понятно, что поощрять его преступно для всех.
Может быть, искорёженная судьба Дианы, которую так искренне любили тысячи людей за доброту, за благотворительную деятельность, за явную эксклюзивность её внешнего и внутреннего облика, научит хоть кого-либо из наших коллег не использовать великую силу печатного, радийного или экранного слова против человека, его прав и достоинства?
И второе: Смерть принцессы Дианы наверняка учит нас другому- умению прощать, умению протягивать руку оступившемуся, проигравшему, умению быть великодушным. Тогда, наблюдая в телепередачах канала Би-Би-Си за выступлением королевы Елизаветы, за поведением членов монаршей семьи и правительства, я подумал, как выиграли они в глазах британцев и остального мира, что не стали злорадствовать (а ведь могли бы злословить, что сам Бог наказал «провинившуюся» отступницу), не стали отмежевываться от уже «отрезанного ломтя», не стали ограничиваться лишь формальным проявлением должного этикета – нет, им хватило мудрости осознать и степень трагедии, и значимость истинного лица усопшей, и чувства миллионов людей, найдя этому адекватные формы своего поведения.
Символическая случайность, что в канун похорон Дианы скончалась великая Мать Тереза, по поводу чего тогдашний президент Франции Жак Ширак сказал, что в мире стало меньше любви, добра и света, а мне подумалось, что после бесконечных революций, на фоне бесчисленных войн и непримиримой жестокости по особенному величественно выглядят поистине гуманистические идеи и деяния и Алишера Навои, и Льва Толстого, и Махатма Ганди, и матери Терезы, потому что они считали, что любое зло, любая жестокость порождает ответное зло и жестокость, а умение прощать делает жизнь добрее, светлее и разумнее.
Кто-то скажет: «Прекраснодушничает автор! Вокруг надо ещё столько искоренить, уничтожить, пригвоздить…». А надо ли? Разве нет других способов воздействовать на людей, - получив от природы право на жизнь, они получили право и на свою правду, и на какие-то ошибки. Будем же снисходительны к ним!
Поэт, чью очередную годовщину смерти мы только что отметили, даже в его «жестокий век» продолжал «прославлять свободу» и «милость к падшим призывал». И потому он Великий…
А. ХОДЖАЕВ