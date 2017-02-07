Полицейские и воры
Когда-то профилактика преступлений ограничивалась тем, что на вокзалах и в некоторых других общественных местах вывешивались фотографии карманных воришек. Сейчас средства предупреждения преступности изощрились настолько, что кое-где за рубежом практикуются выступления перед публикой… самих преступников. Так, несколько лет назад Финляндию облетела весть: некий Ганс Борас – профессиональный вор – готов передать свой многолетний опыт работникам полиции г. Хельсинки, в которую он обратился по своей инициативе. Запланированы также встречи Бораса с населением для чтения лекций на тему «Как уберечься от воров?»…
Можно лишь гадать, чем продиктовано такое желание искушенного преступника помочь правосудию. Не исключено, что определенную роль здесь сыграло обычное, так понятное «чисто по-человечески» тщеславие. Возможно, Гансу Борасу не давали покоя лавры некоего американца по имени Рифкин, довольно оригинальным образом вписавшего свое имя в историю развития компьютерной эры. Причем на пару с совсем уж необычным «подельником» – электронно-вычислительной машиной.
Было это в ту пору, когда эпоха компьютерных мошенничеств, сегодня уже ставших для нас привычной приметой современности, только набирала силу. Стенли Марк Рифкин, 32-летний сотрудник калифорнийской консалтинговой компании, считался среди своих знакомых исключительно порядочным человеком. Среднего роста, с симпатичным и простодушным лицом, он увлеченно занимался в свободное от работы время конструированием электронного шахматиста. А на жизнь зарабатывал частной практикой консультанта по ЭВМ. В качестве такового был вхож в одно из крупнейших в американской финансовой олигархии банковское учреждение. В частности, Рифкин производил периодические технические осмотры защитного электронного оборудования сейфов и кладовых банка. Однажды очередь дошла и до «электронного мозга» банка, ведавшего всеми банковскими операциями. Консультанта провели в помещение, где размещались счетные электронные аппараты. Доступ в это святилище имели только члены правления банка, да и то группами. Лишь им были известны коды, посредством которых осуществлялся перевод денег. Коды, к слову сказать, ежедневно менялись.
При проверке системы телеграфных связей электронного мозга банка Рифкин понял, что у ЭВМ лишь три варианта кодов. Два из них он определил тут же, на месте. Третий вычислил к концу дня дома.
А затем из ближайшего телефона-автомата передал ЭВМ банка распоряжение перевести 10 миллионов 200 тысяч долларов в один из второстепенных банков Нью-Йорка на его имя. Дальше, не откладывая дела в долгий ящик, уже на следующий день он приехал в Нью-Йорк и перевел эту сумму в один известный ему швейцарский банк.
Продолжая путать следы, махинатор подписывает контракт с известным ювелиром Лос-Анджелеса о покупке у того партии бриллиантов на 10 миллионов долларов. Правда, у ювелира оказалось в наличии бриллиантов только на сумму 8 с половиной миллионов. Весили они 43 000 карат (около девяти килограммов).
Потом Рифкин едет в Швейцарию, берет деньги из банка, возвращается в США и оплачивает свой заказ. А после этого немедленно отправляется в Лос-Анджелес и начинает искать компаньона, чтобы открыть свою торговлю бриллиантами.
Однако первый же бизнесмен, которому он сделал это предложение, заподозрил неладное и, недолго думая, сообщил о разговоре с Рифкиным в полицию. Та, в свою очередь, навела справки, – и пропажа денег в банке, который обслуживал Стенли Рифкин, была установлена.
Мошенника арестовали. Ограбленному банку вернули недополученные Рифкиным в Швейцарии 2 миллиона долларов и все 9 килограммов бриллиантов. За них банк выручил 13 миллионов долларов, выиграв, таким образом, благодаря этой афере 5 миллионов чистого дохода. А остроумная кража вошла в анналы криминалистики как одно из наиболее высокотехнологичных преступлений двадцатого века. Остается лишь пожалеть, что Рифкину, по-видимому, не пришло в голову, подобно Гансу Борасу, ознакомить со своим хитроумным методом если не широкую общественность, то хотя бы, посредством методического пособия, стражей правопорядка. Если уж не смог нажиться на ограблении банка, так хоть на лекциях в полицейской академии заработал бы… Тем более что подобное «содружество» полицейских с мошенниками сегодня все больше становится одной из ярких реалий нашего времени…
Вот например: несколько лет назад Дюссельдорфский земельный суд (Германия) объявил открытую распродажу с аукциона конфискованных по уголовным делам отмычек, комбинированных ключей, долот и другого воровского инструмента: зачем добру пропадать, когда его можно снова пустить в дело?
А в Англии выпущена брошюра-инструкция для банковских служащих на случаи гангстерских налетов. Инструкция изобилует ценными советами, такими, например, как: «В присутствии налетчиков избегайте улыбаться или придавать лицу саркастическое выражение. Гангстеры – люди чувствительные и раздражительные… Команду «Руки вверх!» выполняйте без колебаний. Когда вам прикажут наполнить мешки деньгами, кладите туда самые мелкие»…
Ну а как, например, уберечь от покушений не только свое имущество, но и собственную драгоценную персону? В Питтсфилде (США) много лет процветает фирма по переоборудованию обычных автомобилей в нечто, похожее на броневик. За «пустяк» – полтораста-двести тысяч долларов – она переоборудует любой лимузин в крепость с пуленепробиваемыми стеклами, броней, колесами из сплошного каучука и вдобавок со специальной мини-пушкой с зарядами слезоточивого газа.
В свое время японский журнал «Бюдзюцу тэте» под броским заголовком «Как самому сделать тысячеиеновую банкноту?» напечатал в натуральную величину лицевую и оборотную стороны банкноты. Оставалось лишь вырезать их, склеить и раскрасить. Сейчас же нашлись люди, поддавшиеся соблазну. Один из них, изготовив такую банкноту, в тот же вечер вручил ее кассирше кинотеатра. Она выдала ему сдачу, а его самого – полиции. Иск был предъявлен и «умельцу» за обман кассирши, и журналу, опубликовавшему большим тиражом пособие для мошенников.
Во многих странах стали подлинным бичом магазинные кражи. Только универмаги, расположенные в лондонском Вест-Энде, теряют от краж около 500 тысяч фунтов в неделю. Не благополучнее обстоит дело и у немцев: ежегодно магазины Германии терпят убытки от краж на сумму свыше миллиарда евро. Но если раньше кражами занимались преимущественно профессиональные воры, то теперь это главным образом возмущенные ростом цен домохозяйки.
Ну а что же стражи закона? Надо сказать, что ситуация с ростом преступности выявила довольно пикантное положение и в их среде. Вот о каких сенсациях писала пресса Запада всего лишь в конце прошлого века: специальный отряд полиции в Вестфалии (Германия), в задачу которого входили предотвращение и расследование ночных налетов на магазины, рестораны и квартиры западных районов Дортмунда, занимался именно тем, с чем был призван бороться. Из четырнадцати человек, входивших в отряд, девять оказались преступниками.
Два жителя Кёльна создали «оперативную группу»: один взламывал квартиры, другой направлял полицию по ложному следу. Сделать это им было легко, так как и тот, и другой… служили в полиции.
В Лондоне в конце 1980-х годов четверо полицейских заняли места на скамье подсудимых вместе с гангстерами, угнавшими грузовик, перевозивший 321 слиток серебра на сумму в три миллиона фунтов стерлингов. Как выяснилось в оде следствия, полицейские активно содействовали этому налету...
Так что извилисты они, пути и лабиринты правосудия, – настолько же, насколько парадоксальны порой хитросплетения взаимоотношений полицейских и воров…
У. Нуров.