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Сегодня, 18:44 0 405 Рейтинг1 Напечатать

Финиш Кунтцмана

Американский журналист и писатель Герш Кунтцман на страницах New York Daily News написал, что не "льет слезы" по российскому послу.
Финиш Кунтцмана

Убийство Андрея Карлова "цивилизованный журналист" называет "свершившимся правосудием". Он также написал, что события в Анкаре напомнили ему убийство немецкого дипломата Эрнста фом Рата в Париже в 1938 году: застреленный еврейским студентом дипломат, конечно же, "не был невинной жертвой", в глазах многих он был воплощением "гитлеровской жестокости, геноцида, антисемитизма и надвигающейся мировой агрессии".

Что касается сравнения Андрея Карлова с послом Третьего рейха , скажу одно: сегодня же мы направляем главному редактору издания , опубликовавшего эту ксенофобскую и содержащую оправдание действий террориста статью, письмо с требованием извинений.
Но у меня есть вопросы и к биологическому объекту её написавшему.

Герш Кунтцман, Вы серьёзно сравниваете мотивацию еврейского студента Гершеля Гриншпана с идеями, двигавшими Мевлютом Алтынташем?!! Вы хоть поняли, что приравняли борьбу евреев с антисемитизмом конца 30-х годов с террористическими методами Исламского государства и Нусры, которые взяли на себя ответственность за этот теракт? Для Вас это одно и то же? А к терактам в Израиле, которые совершают смертники, Вы относитесь с таким же пониманием или с ещё большим?

Вы в своём уме, Герш Кунтцман? Я понимаю, что в Штатах , в том числе не без Ваших усилий, допереписывались историю 20 века до полнейшего абсурда , когда люди вообще перестали ориентироваться во времени и пространстве. Но не настолько же?!

И ещё. Призываю антифашисткие организации во всем мире дать оценку этой публикации! Потом может быть поздно!

Мария Захарова
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