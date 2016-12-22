→ Финиш Кунтцмана

Финиш КунтцманаАмериканский журналист и писатель Герш Кунтцман на страницах New York Daily News написал, что не "льет слезы" по российскому послу.
Убийство Андрея Карлова "цивилизованный журналист" называет "свершившимся правосудием". Он также написал, что события в Анкаре напомнили ему убийство немецкого дипломата Эрнста фом Рата в Париже в 1938 году: застреленный еврейским студентом дипломат, конечно же, "не был невинной жертвой", в глазах многих он был воплощением "гитлеровской жестокости, геноцида, антисемитизма и надвигающейся мировой агрессии".
Что касается сравнения Андрея Карлова с послом Третьего рейха , скажу одно: сегодня же мы направляем главному редактору издания , опубликовавшего эту ксенофобскую и содержащую оправдание действий террориста статью, письмо с требованием извинений.
Но у меня есть вопросы и к биологическому объекту её написавшему.
Герш Кунтцман, Вы серьёзно сравниваете мотивацию еврейского студента Гершеля Гриншпана с идеями, двигавшими Мевлютом Алтынташем?!! Вы хоть поняли, что приравняли борьбу евреев с антисемитизмом конца 30-х годов с террористическими методами Исламского государства и Нусры, которые взяли на себя ответственность за этот теракт? Для Вас это одно и то же? А к терактам в Израиле, которые совершают смертники, Вы относитесь с таким же пониманием или с ещё большим?
Вы в своём уме, Герш Кунтцман? Я понимаю, что в Штатах , в том числе не без Ваших усилий, допереписывались историю 20 века до полнейшего абсурда , когда люди вообще перестали ориентироваться во времени и пространстве. Но не настолько же?!
И ещё. Призываю антифашисткие организации во всем мире дать оценку этой публикации! Потом может быть поздно!
Мария Захарова