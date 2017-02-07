Главный кинолог страны: "Мы в ответе за тех, кого приручили"
Собака - верный друг и преданный помощник человека. Она доказала это на протяжении многих тысячелетий, ежечасно доказывает это и по сей день. "Пёс - это единственное существо на земле, которое любит тебя больше, чем себя", говорил писатель Джош Биллингс.
Человек и собака живут рядом уже много тысяч лет. Мохнатый зверь всегда верно служил людям. Он помогал в охоте, в охране дома и домашнего скота. Со временем технический прогресс сделал жизнь более комфортной, многие прежние функции, которые выполнял четвероногий друг, отпали за ненадобностью. Однако взаимоотношения животных и людей не прервались. Они лишь перешли в несколько иное качество. Так зачем человеку нужна собака в наши дни?
Здесь существует много причин. Но бывает, что владелец животного даже не догадывается о тех подлинных внутренних мотивах, которые и заставляют его обзавестись живым существом. Иногда это связано с нереализованной детской мечтой. Будучи маленьким, человек хотел иметь четвероногого друга. Но родители были против: не позволяли жилищные условия или существовали какие-то иные причины. Однако детская мечта глубоко засела в подсознании. И вот, став взрослым, "мечтатель" наконец-то получает возможность претворить в жизнь заветное желание…
Понятно, что для любви к четвероногому питомцу совсем необязательны чистота его породности или выставочные титулы. Однако, согласитесь, всё-таки приятно осознавать, что твой любимец – отнюдь не «двор-терьер», подобранный на улице замерзающим комочком.
Сегодня мы расскажем о развитии в нашей стране породистого собаководства. Гостья редакции – президент Кинологической Федерации Узбекистана Ильмира Хакимжанова.
- В начале беседы мне хотелось бы с вашей помощью немного окунуться в историю.
- Начало развития кинологии в Узбекистане - это конец XIX века. В начале XX века было создано Общество Любителей Охотничьих собак, а в 1911 году провели первую выставку собак, на которой экспонировалось 60 особей. Одним из старейших объединений кинологов в Узбекистане является Ташкентское Общество Любителей Собак, созданное в 1974 году. В 1993 году энтузиасты-кинологи этого общества создали Кинологическую Федерацию Узбекистана. Структура объединила наиболее опытных и прогрессивных кинологов Ташкента, Самарканда, Ферганы, усилиями которых в 2003 году Федерация вступила в FCI (FEDERATIONCYNOLOGIQUEINTERNATIONALE), получив статус контракт-партнёра FCI. Членство Узбекистана в FCI было достигнуто благодаря большой работе по объединению всех исторически сложившихся разрозненных направлений в единую организацию – Кинологическую Федерацию Узбекистана. Это было первым шагом к сотрудничеству в международной сфере с кинологами и питомниками Европы, США, стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.
2011 год стал знаменательной датой в развитии кинологии нашей страны. Кинологическая Федерация Узбекистана стала ассоциированным членом FCI. Членство Узбекистана в этой системе с едиными правилами ведения кинологической работы позволяет нашим собаководам свободно участвовать в выставках и состязаниях, обмениваться племенным материалом и своими достижениями, повышать престиж Узбекистана за рубежом.
FCI объединяет кинологические организации более 94 стран и является старейшим и самым авторитетным объединением собаководов в мире.
- А теперь, пожалуйста, несколько слов о сегодняшнем дне вашей структуры.
- Кинологическая Федерация Узбекистана сегодня - это Неправительственная некоммерческая организация, занимающаяся пропагандой высокой культуры содержания собаки в семье и обществе и утверждением принципов гуманности. КФУ ведет единую племенную книгу с момента своего создания. В ней есть данные обо всех зарегистрированных в КФУ собаках. На основании этой книги выдаются документы собакам и только документы, выданные КФУ, признаются во всех странах – членах FCI. При КФУ на постоянной основе работают племенная, квалификационная, выставочная и дрессировочная комиссии, которые организуют и координируют всю работу Федерации. Также ведущими кинологами-экспертами КФУ проводятся кинологические лекции и семинары, которые обучают всех желающих основным профессиональным навыкам кинологии. Особое место в работе КФУ уделяется молодежи. В КФУ открыты и действуют территориальный подразделения в Ташкенте, Республике Каракалпакстан, а также в Самаркандской, Ферганской, Навоийской, Хорезмской, Бухарской и Сурхандарьинской областях. Одним из старейших членов КФУ является Ташкентское Общество Любителей Собак, которое объединяет в своих рядах наибольшее количество любителей собаководов и является основным ядром в кинологии нашей страны.
- Конечно же, не могу не спросить об этом. Скажите, Ильмира, какие новые породы завезены в республику? Какие породы возрождаются? Какие породы нынче в моде во всём мире и непосредственно у нас?
- На данный момент в республике имеются представители более 40 пород собак. Динамика развития породы зависит от многих факторов и меняется от года к году. Мода на породы приходит и уходит, а вместе с модой появляются и исчезают некоторые породы собак в стране. Когда-то очень популярные и распространенные ризеншнауцеры, доберманы, немецкие доги, сенбернары, эрдельтерьеры, пудели и другие породы на данный момент представлены единичными экземплярами. Зато появились и завоевали популярность новые для нас породы, это - японские акиты, малые и карликовые немецкие шпицы, итальянские кане-корсо, бивер, йоркширские терьеры, цвергшнауцеры, шелти, вельш-корги пемброк, чихуахуа. Но неизменно любимыми и многочисленными у нас в стране являются среднеазиатские и немецкие овчарки, лабрадоры-ретриверы. На данном этапе мы поставили цель поднять качество поголовья немецких овчарок до мирового уровня, а также возродить кровное охотничье собаководство, полностью утерянное в нашей стране.
Наиболее распространенные породы в стране - это немецкие и среднеазиатские овчарки, лабрадоры-ретриверы, немецкие шпицы, итальянские кане-корсо, ротвейлеры, английские бульдоги, японские акиты.
- И в заключение беседы мне хотелось бы попросить вас рассказать о сотрудничестве КФУ с другими кинологическими организациями, действующими в нашей стране.
- За время своей деятельности Кинологическая Федерация Узбекистана заключила договоры о сотрудничестве и партнерстве с Национальным Кинологическим Центром при Государственном Таможенном Комитете РУз, Управлением Внутренних Дел, Службой Национальной Безопасности РУз. Племенное поголовье собак в этих структурах имеет родословные КФУ. КФУ ежегодно проводит выставки-соревнования между силовыми структурами республики.
Во всем мире собаководство держится на общественных организациях, не имеющих отношение к коммерции или частному бизнесу. В Ташкенте зарегистрировано несколько коммерческих предприятий по разведению собак. Мы, как члены Международной Кинологической Федерации (FCI), не поддерживаем и категорически против бессистемного разведения собак в коммерческих организациях, приводящего к потере качества уровня поголовья собак, так как зачастую невозможно проконтролировать частоту вязок и количество рожденных щенков в пометах у этих владельцев, имеющих двойное членство. Руководители, учредители, судьи и владельцы питомников альтернативных кинологических клубов не могут быть членами КФУ, ввиду того, что деятельность таких клубов несовместима с ценностями и правилами ФЦИ.
С 2011 года КФУ – ассоциированный член ФЦИ, однако впереди ещё много работы. Хочется надеяться, что общими усилиями нам удастся выполнить поставленные перед КФУ задачи и в скором будущем войти в состав действительных членов ФЦИ. С приобретением этого статуса КФУ сможет активно участвовать в процессе принятия всех принципиально важных решений ФЦИ и её Комиссий. В качестве действительного члена КФУ приобретёт право реально влиять на политическую жизнь в области международной кинологии, опираясь на богатый отечественный опыт в создании национальных пород собак, а также совершенствовании многих зарубежных.
Беседовал А. НИКУЛИН