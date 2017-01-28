Как интернет меняет нашу жизнь? Интервью с Евгением Скляревским
Евгений Скляревский в представлении вряд ли нуждается: известный блогер, радиоведущий, один из немногих наших современников, серьезно размышляющих на тему интернета и его влияния на нашу жизнь. Это уже второе, за последние два года интервью сайту NUZ.UZ - дань чувству юмора, умению "постебаться" над друзьями и партнерами и самое главное, авторитетному мнению, к которому необходимо прислушаться. Правда, редакция не во всём согласна с воззрениями Евгения, поэтому позволила себе некоторые комментарии к пассажам. Нам кажется, что определенные утверждения интервьюируемого, должны вызвать бурное обсуждение в социальных сетях... а может быть и нет.
— По Вашей профессии едва ли можно предугадать Ваши нынешние интересы — яркая и, что самое главное, успешная эволюция. Как Вы пришли к своей нынешней деятельности, какова в этом роль интернета?
— Насчет успешности эволюции вопрос спорный (смайлик). Работал на ТАПОиЧ в отделе станков с ЧПУ, программистом в войсковой части, обозревателем. О каждом периоде можно много чего рассказать, сэкономим печатные знаки для ответов на другие вопросы. Кратко: в 1998 году открылся журнал «КомпьюТел», я пришёл в редакцию и предложил вести рубрику занимательного программирования. Первым читателям-фанатам уже около сорока, до сих пор помнят и узнают. В 2000 открылся сайт «Арбуз», начали печатать в «Компьютерре». В 2002 открылся узнетовский форум Конст, в 2003 приняли в Международный союз интернет-деятелей… всё остальное — тормозной путь (смайлик). В 2006 году открыл «Барбарис», арбузный блог и «Письма о Ташкенте». Роль интернета не то что велика: всё, что было, есть и будет — происходит в нём. Остальное, вне его, — бескровный эрзац настоящей жизни. И ещё: в интернете, в отличие от реальной жизни с титулами и званиями, нельзя останавливаться, так как на прошлые заслуги всем плевать, надо делать что-то полезное ежедневно.
— Считаете ли Вы себя блогером? Что Вы вкладываете в это понятие?
— Считаю. Кто же, как не я? (смайлик). Блогер это тот, кто пишет что-то интересное. Неважно где — на отдельном сайте, в ЖЖ или в Фейсбуке. Пишет часто, не раз в месяц (ой, а Вы ещё живы что ли?), пишет цепляюще, весело, провокативно, обязательно с собственным мнением, ради него и читают люди — начните, и вас запишут в блогеры. Просто фото или ссылка на что-то это не блог, это недоразумение, нужен авторский коммент. Можно долго рассуждать о том, чем писание в ФБ отличается от писания в ЖЖ, как и что писать (тема для целой статьи), — у нас (шутка), талантливых людей, даже смайлик в нужном месте выглядит талантливо и вызывает правильные эмоции.
— УзАПИ несколько лет назад выказывало намерение урегулировать деятельность блогеров на законодательном уровне.
Действительно, почему СМИ несут за свою работу ответственность, в т.ч . и уголовную, а блогеры никакой ответственности не несут и вправе писать что угодно? Каков сам статус блогера? В чём отличие блогера от журналиста?
— Это не УзАПИ, это в 2014 году принята поправка к закону «Об информатизации», дающая определение блогера и обязывающая не публиковать непроверенные сведения или противоречащие Конституции. Статус блогера зависит только от качества его публикаций. По большому счету, а почему блогеру не писать что угодно? Это моя личная страница, я пишу, что хочу. Но врождённая брезгливость не позволяет писать некоторые вещи. Для тех блогеров, у которых нет такого чувства, и существует закон, который их воспитывает. Журналист поставляет факты, а блогер — свое мнение о них (бывает и наоборот, но редко). Факты обычно скучные, а мнения интересных авторов о фактах хочется читать. Я уверен, что в Фейсбуке не пропущу ни одну значимую новость, поэтому заходить на сайты СМИ смысла не вижу. Если кому-то кажется, что я пишу необъективно или недостоверно — пусть не читает меня или пусть аргументирует, я признаю ошибку.
Один пример: несколько лет назад мне прислали фото замёрзшего Чарвака, я сразу опубликовал, было много просмотров и перепостов в соцсетях с обсуждениями. Один журналист пишет: «Правда, замерз? Вы точно узнавали?» Я: «Мне лично все равно, какая разница? Есть хорошее фото, это главное». Он же, как настоящий журналист, связался с гидрометцентром, получил информацию и опубликовал её. Никто уже не стал читать, это была вторичность, уже обсуждали же…Это, конечно, не повод постить непроверенные и тем более провокационные слухи.
— О воровстве в интернете. Почему уважаемые сайты часто не ссылаются на первоисточник? Почему публикуют материалы без ссылки на автора? Если не ссылаются, это воровство (плагиат) или нет?
— Я не знаю, что и как делают уважаемые сайты и какие сайты у нас уважаемые (кроме моих, шутка). Лично я при копировании всегда стараюсь давать ссылку на источник, и каждый раз удивляюсь: что все упёрлись в эту ссылку, всё равно по ней никто никогда не ходит, раз уже прочли тут, гораздо человечнее просто поблагодарить автора и издание за материал.
С новостными СМИ чуть сложнее. Давно известно противоречие: новости читают не у того, кто их добыл, а у того, кто их хорошо преподнёс (пример «Олам.уз» еще не забыт). Есть сайты, которые добывают информацию, а читают не у них — потому что у них сайт плохо оформлен или посвящен какой-то определенной тематике. Отсюда совет тем, кто поставляет информацию: тратьте больше усилий на то, чтобы сайт и подача материала у вас были такими, чтобы пользователь и думать забыл о других адресах. Это продуктивнее, чем тратить Карму и ресурсы на поиски воришек, переписку с ними и пр. и пр.
И я не думаю, что это (проблему воровства в интернет-СМИ. — Ф. Т.) можно решить юридически. Теоретически проблема решаема. Нафиса Абдуллаева (известный адвокат, кандидат юридических наук. — Ф. Т.) как-то говорила, что теоретически это где-то все уже прописано, но она даже не представляет себе, как это все могло бы выглядеть в действительности. Новость сама по себе не защищается авторским правом потому, что новость принадлежит всем. Принадлежит интерпретация. Но это очень спорный вопрос. Тут часто не за что бывает зацепиться. Напоминаю: это интернет. Во-первых, новость (содержание) не является интеллектуальной собственностью, является её интерпретация, это надо будет доказывать в суде.
И, во-вторых, на кого подавать в суд — на владельца домена (найдите его), на хостера (он-то точно ни причем) — в идеале домен и хостинг не обязательно местные. Но можно, конечно, попытаться подать в суд, даже интересно будет отследить процесс и результат.
— Итак, можно и нужно ли регулировать деятельность интернет-СМИ? Или решения будут найдены в процессе естественного развития?
— Сложный вопрос, с одной стороны, не хочется запретов и регулирования, с другой стороны, столько грязи и провокаций, не хотелось бы всё это видеть и в СМИ. То, что наши СМИ скучные и унылые, связано не с регулированием, — при СССР была жесткая цензура, что не мешало ( или почти не мешало) творчеству прекрасных журналистов, обозревателей, писателей, поэтов. В существующих реалиях вполне можно интересно писать, ждём появления талантов. У нас вся журналистика новостная, это скучно-однообразно, нет эссе, очерков, фельетонов, аналитики, сатиры, карикатур. Почему бы каждому СМИ не открывать день злободневной карикатурой?
— Печатные СМИ сокращаются, но до сих пор востребованы. Молодежь во многих странах (например, в Китае или Таиланде) продолжает читать книги и печатные издания, хотя есть интернет. Почему?
— Я не знаю, почему. Для меня это вообще нонсенс. Наверное, это традиция. Я могу сказать только свое мнение. Мое мнение: читать бумажную книгу — все равно что есть кактус. Человек же часто работает с книгой, а не просто читает. И это гораздо удобнее делать с электронным изданием. То есть электронная версия дает в тысячу раз больше возможностей. Почти все мои знакомые ушли от бумажных книг и печатных изданий. Я признаю эту популярность, но не могу объяснить. Как у Чехова: «говорят, где-то в Бразилии видели счастливого человека». Сейчас Вы мне говорите, что где-то в мире молодежь больше читает, — я не могу это объяснить.
— Как Вы относитесь к безграмотности в электронных СМИ? Например, почему ведущие русскоязычные СМИ пишут «всё» («все» ) через е, т. е. без точек?
— Я читал разные обсуждения, и большинство из тех, кого я уважаю в интернете, говорят, что ё надо писать как Ё. Другие могут думать по-другому. Если глазу читателя приятно, то это подсознательно, тогда он зайдет еще и еще. Если его глаз спотыкается о какие-то несуразности, то он подсознательно чувствует дискомфорт глазами. И он постарается уйти с вашей страницы и больше никогда на нее не заходить. В итоге это выливается в посещаемость сайта. Мелочи нужно соблюдать даже в интернете. Как сказал Экслер: «расстреливать через повешение путем опускания в кипящее масло». Я категорически против безграмотности. На сайтах СМИ этого вообще не должно быть. Это такая лажа, это вообще позор. Обязательно должен быть редактор, корректор, которые все это вычитывают.
— Многие люди используют блоги и страницы в социальных сетях не только для общения, но и для продвижения своего творчества, прежде всего, конечно, литературного. Как это меняет саму литературу? Меняет ли?
— Я не литературовед, не критик, не знаю, меняет ли. С одной стороны: «думаете, сейчас стало больше талантов? Нет, это народ так обмельчал, что стало проще выделиться», и с другой: «в будущем у каждого будет 15 минут славы» — и это будущее настало. Пишите (фоткайте) талантливо, вас обязательно заметят, и предложат, например, издать книгу, как это было с моими знакомыми. Но (как в анекдоте) если нет, то нет. И всё равно бесчисленные графоманы (фотографы, музыканты) получают читателей, поддержку, комментарии, и это замечательно, что Сеть даёт такие возможности для творчества.
— Как новые формы общения — социальные сети — влияют на нас, нашу коммуникацию, способ построения социальных связей? Не перестаем ли мы слышать друг друга? Стало ли наше общение более открытым благодаря интернету?
— Сначала о плохом. Представьте, тысячи людей счастливые, семьёй либо с друзьями катаются на лыжах. А под лыжной трассой стоят два «активиста» и гундят: «это вредно, это опасно, это слишком весело, это не соответствует традициям, пусть лучше молодёжь выпиливает лобзиком». Как только увидите заголовки об интернет-зависимости, о вреде соцсетей, о необходимости ограничений и контроля, сразу вспомните про лыжи и закрывайте страницу — люди, далёкие от… учат нас жить, пытаясь «зарисоваться» популистскими страшилками. Сорри, увлёкся. По теме — это самый интересный из всех возможных вопрос — как меняется наша жизнь? Есть исследования об антропогенном факторе информатизации (полностью меняется парадигма получения-осмысления информации). Говорят об изменении сознания: имея Гугл, не надо много запоминать, это и плохо (тупеем вместе) и хорошо, так как открывает простор (освобождает ресурсы памяти) для творчества. Соцсети дробят наше мнение о чем-либо в зависимости от сотен мнений друзей, о каждом вопросе у нас готовая пёстрая картина мнений, причем мнений людей знакомых, за которыми стоит известный нам бэкграунд, позволяющий толковать их мнения, предвосхищать их реакцию, режиссировать обсуждение, часто непроизвольно. Перечитал предыдущее предложение, ничего не понял, но, тем не менее, где-то так. Опять же клиповое сознание диктует свои правила (например, о том, что никто не будет читать длинный текст, в том числе и этот). Жизнь меняется на глазах, мы не успеваем подмечать, объяснять и классифицировать новые явления и сущности, это безумно интересно. Стало ли более открытым? Я сижу, общаюсь с сотней френдов и не слышу, что мне говорят супруга и сын, предложил завести им ФБ и писать мне там. Доктор, меня вылечат?
— Говоря об интернете, часто замечают, что в нем всё дозволено, ведь когда мы включаем компьютер, мы как бы надеваем маску, которая позволяет нам забыть свое прошлое… Гражданское общество, напротив, требует открытости. Демократия и интернет — у этой пары есть настоящее и/или будущее?
— Да, раньше все общались под никами, это была фишка сетевого общения. В соцсетях нет смысла общаться под никами, иначе вас не найдут одноклассники, что одновременно порождает проблему приватности, закрывания профиля, постов для друзей и пр. Мне кажется, что у нормального, психически адекватного человека нет ни одного повода, чтобы не общаться под своим именем, к чему эти детские игрушки с никами? Также и с приватностью, удивляют игры взрослых людей в посты «для друзей» и особенно шедевр шизофрении: пост со статусом «видно только мне». Смотрите дома, зачем колебать электричество своими заморочками? Про гражданское общество, демократию в данный момент ничего умного сказать не могу (в отличие от других тем, шутка, частично) — это ведь как анекдот, который вспоминают по случаю, а не на заказ. Будет обсуждение, придут яркие мысли (или не придут), но пока нет.
— Всемирная сеть уже давно отметила свое совершеннолетие. Как за это время изменилось Ваше отношение к всемирной паутине, как изменилась она сама?
— Изменилась сильно и Сеть (когда-то писал о трёх сетевых революциях) и моё отношение, и всё человечество изменилось, много раз говорил об этом на семинарах и писал где-то в статьях, многобукаф, жалко время.
— Давайте пофантазируем. Наступил «один прекрасный день». Интернет по неизвестным причинам уничтожен и восстановлению не подлежит. Создать что-то похожее людям запрещено. Что произойдет в этот и следующие дни? Человечество справится? А что будете делать Вы?
— Надо быть последовательным — одновременно запретить книги, письменность и наскальные рисунки. Но я всё равно буду тайно писать посты-сообщения в тетрадку, мне даже не важно, прочтут или нет, да и комментарии обычно не читаю. Дело в том, что записанная мысль освобождает место для прихода следующей, для включения интеллектуального сифона (вентилятора, смайлик) нужен непрерывный процесс публикаций идей. Начните — ничего более достойного человечество не придумало. Спасибо за вопросы. Почему-то не было ожидаемых вопросов про стартапы, акселераторы, TAS-IX, «ZiyoNET», сервисы и эл. коммерцию, — забыли, наверное?
Беседовал Ф. ТЫШКЕВИЧ