→ «Дети войны»: воспоминания жителей блокадного Ленинграда

«Дети войны»: воспоминания жителей блокадного ЛенинградаПредставительство Россотрудничества в Узбекистане провело круглый стол, посвященный 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В этот день в череде сделанных докладов, продемонстрированных видеороликов, продекламированных курсантами РЦНК стихотворений выступили и очевидцы одной из самых черных страниц истории Великой Отечественной войны.
Блокада Ленинграда длилась ровно 871 день. Столь продолжительной осады города в истории человечества не было никогда. Зимой 1941 года в городе находилось 2 миллиона 544 тысячи человек, и из них – 400 тысяч детей. На их долю выпали тяжелейшие испытания – чистые и наивные детские глазенки увидели то, на что больно было смотреть закаленным боями взрослым. Они испытали голод, замерзали от лютых морозов, слышали разрывы снарядов и бомб, и боролись за жизнь каждый день, каждую минуту.
Подвиг ленинградских детей не уступает по своей отваге, самоотверженности подвигу взрослых. О времени, проведенном в осажденном городе, рассказали его жительницы, в те времена бывшие своем маленькими девочками.
Саприко Валерия Михайловна:
Я родилась в 1939 году. Мы жили в Красном селе, и фашисты начали наступление именно оттуда. Бабушка, жившая в Ленинграде, приехала и забрала нас, меня, двухлетнюю, и мою старшую сестру, в город. Мы уехали последней электричкой, в последнем вагоне, битком набитом людьми. Кто мог предположить, что почти на 900 дней Северная столица окажется в тесном кольце захватчиков?
Мы обосновались в трехкомнатной коммуналке – в каждой комнате ютилась целая семья. Но как дружно и сплоченно мы жили!
Благодаря бабушке, которая работала в столовой, мы не умерли с голода. А вот мама, которую я почти не помню, тихо умерла от истощения. Мертвая, она лежала в постели дня три или четыре, а мы, две дочки, ходили тихонько, думая, что мама спит, и боялись разбудить ее.
В то время в городе организовались группы помощи детям. Одна из них забрала маму и потом -нас. Оставили только записочку с датой, когда нас увезут по Ладожскому озеру. Записку нашла бабушка, вернувшаяся с работы, и начала поиски.
От этих бомбежек, этого страха я очень многого не помню. Даже не могу сказать, как я училась в первом и втором классе. Я скиталась по детских домах, начиная с дома малютки, пока бабушка не разыскала своего сына, который был ранен и попал в госпиталь в Ташкенте. Так я и попала в Узбекистан.
Я очень благодарна Ташкенту, городу хлебному, за тепло, крышу над головой и еду. Хотя и здесь 10 детей теснились в одной маленькой квартирке, благодаря солнечному Ташкенту и его щедрым людям я жива, здорова и до сих пор работаю.
Цыглинцева Тамара Петровна:
Когда началась война, мне было 7 лет. Я хорошо помню первый день начала войны – мы жили в коммунальной квартире, и, собравшись в одной комнате, слушали голос, доносившейся из черной радиотарелки.
...Нас у мамы было трое, я, трехлетняя сестренка и грудной братишка. Первым умер братишка - у мамы пропало молоко, потом сестренка, ну и я уже была на подходе. Не вставала, лежала, одетая в капор и зимнее пальто, а передо мной – все та же страшная черная радиотарелка. Вдруг слышу: «Объявляется воздушная тревога!». Я одеяло на лицо – спряталась. Отбой тревоги – раскрылась.
Мы жили на Васильевском острове, и за водой ходили на Черную речку. Мама принесет воды – и в комнате она замерзает. А стены блестели от инея. Красиво было!
Мой отчим, Рубанюк Иван, ушел партизаном на ленинградский фронт. Когда они уходили из окружения, то переплывали реку, чтобы попасть в Ленинград, и их ранило. Отчим утонул, а его друг попал в госпиталь. Подлечившись, пришел навестить семью погибшего друга. К тому времени в пятикомнатной коммунальной квартире остались только я и мама - кто эвакуировался, кто умер.
Друг пошел в военкомат и сказал: «Семья партизана погибает!». Мама тогда не работала, у нее была иждивенческая карточка, на которую в день выдавалось 125 грамм хлеба. Где-то мама нашла горчичный порошок, вымачивала и готовила из него кашу. А из столярного клея варила студень.
Военкомат устроил маму на работу. На Васильевском острове при заводе была фабрика «Кухня». Ей поручили сделать из хвои настой от цинги. И вот она рассказывала – пришла в первый день на работу, ей положили кашу. Она быстро съела и говорит: «Еще дайте!». Нельзя, отвечают. Она заплакала: «Столько каши, а вам жалко?». «Не жалко, умрешь, если много съешь».
Там же ее научили, как меня выходить. Сначала она принесла четверть стакана кефира, и понемногу увеличивала порцию до стакана. Потом также - манную кашу. Вскоре я пошла на поправку.
Запомнилась мне начальная школа. Первый ряд парт – ученики второго класса, второй ряд парт – ученики первого класса. Учительница одна. Мы все наголо острижены – вшей было очень много. Только началось занятие – воздушная тревога. Мы в подвал. Отбой – мы наверх. Вот так и учились.
При этом среди нас, детей, не было никакой паники, слез, истерик, драк. Все принимали происходящее, как само собой разумеющееся, и просто пытались выжить, помочь своим близким…
По окончании седьмого класса я поступила в полиграфический техникум, окончила его. Раньше диплом не давали на руки, пока не подписаны накладные – где востребован ваш специалист. Так я и попала в Ташкент в 1954 году. Поезд на вокзал пришел в 11 вечера. Я сдала вещи в камеру хранения, и легла спать в зале ожидания. Подходит ко мне милиционер, и говорит: «Девушка, здесь спать нельзя». «Почему,- говорю, - а я хочу». Он документы проверил и вернул со словами: «Отдыхайте, я утром вас разбужу».
Утром разбудил, объяснил, где буфет, чтобы перекусила, потом рассказал, каким трамваем до нужной остановки доехать, на какой троллейбус пересесть. Такая душевность узбекского народа поразила меня тогда, и не перестает восхищать до сих пор. Я осталась в Ташкенте, и в этом году исполнится 60 лет, как я живу здесь.
Благодаря содействию Представительства Россотрудничества в Узбекистане, обе жительницы блокадного Ленинграда на днях вернулись из Санкт-Петербурга, где приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 73-ей годовщине полного освобождения города.
О своих впечатлениях женщины рассказывают с дрожью в голосе и огромной благодарностью.
«Не могу найти слов восторга, - говорит Тамара Петровна, - нас так приветливо и тепло встретили! За три дня мы многое увидели – побывали на экскурсии «Духовный Петербург», посетили праздничный концерт. Торжественный ужин для нас организовали».
«А на концерте мы пели военные, наши песни, и, конечно, плакали – так это было трогательно», - добавляет Валерия Михайловна.
К сожалению, беспощадное время оставило нам возможность говорить сейчас только с «детьми Ленинграда». Рано повзрослевшие, не по-детски серьёзные и мудрые, они не просто стали свидетелями трагичных лет, но и наравне со взрослыми прикладывали все свои силы для приближения победы. А когда выросли, стремились стать полезными для своей Родины, и для приютившего их Узбекистана. У наших героинь это получилось.
Анна Гриценко.