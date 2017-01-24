Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ Праздник изобразительного искусства

Праздник изобразительного искусства

Праздник изобразительного искусства


Большим и радостным торжеством стала выставка работ учащихся детской школы музыки и искусства № 4 Куйчирчикского района Ташкентской области.

Праздник изобразительного искусства


Праздник изобразительного искусства


В современном двухэтажном здании под руководством опытных педагогов уроки прекрасного осваивают 243 ученика.

Праздник изобразительного искусства


Праздник изобразительного искусства


Занятия ведутся по девяти направлениям: фортепиано и народные инструменты, эстрадные вокал и исполнение, традиционное пение, изобразительное и прикладное искусство, хореография и театр.

Праздник изобразительного искусства


Праздник изобразительного искусства


Мальчишкам и девчонкам из самой глубинки нравится учиться в этой школе, они делают первые успехи, о чем свидетельствуют почетные дипломы многих республиканских конкурсов.Инициатором открытия этого вернисажа стал преподаватель рисунка Бахтиер Юсупов. И хотя своей окладистой бородой он смахивает на злодея бен Ладена, но в душе - добрейший человек, который свою любовь к искусству безгранично прививает детям.

Праздник изобразительного искусства


Праздник изобразительного искусства


Примечательно то, что преподавание он совмещает с творческой деятельностью. В прошлом году он стал членом секции живописи творческого объединения Академии художеств Узбекистана.

Праздник изобразительного искусства


Праздник изобразительного искусства


Взгляните на композиции его многочисленных работ. Это – уникальный художник!

Праздник изобразительного искусства


Праздник изобразительного искусства


На торжественное открытие выставки в школе из Ташкента специально приехали художники: лауреат Государственной премии, заслуженный деятель искусств Узбекистана Владимир Бурмакин и Янис Салпинкиди.

Праздник изобразительного искусства


Праздник изобразительного искусства


Они тепло поблагодарили учеников и наставников за чудную выставку, пожелали дальнейших творческих успехов.

Праздник изобразительного искусства


Праздник изобразительного искусства


Отрадно, что в нашей независимой стране гармонично и многогранно развитое молодое поколение подрастает не только в больших городах, но и в малых весях.

Р.ШАГАЕВ
фото автора
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

В андижанском ТРЦ «Узбегим» мать уронила ребенка с эскалатора. Малыш умер

Минздрав: семейных врачей в поликлиниках заменят педиатры и терапевты

Центробанк снимает ограничения по использованию корпоративных пластиковых карт

Центробанк обещает решить вопрос с обналичиванием денежных средств

Похожие статьи
Теги
Р. Шагаев
LCN