Праздник изобразительного искусства
Большим и радостным торжеством стала выставка работ учащихся детской школы музыки и искусства № 4 Куйчирчикского района Ташкентской области.
В современном двухэтажном здании под руководством опытных педагогов уроки прекрасного осваивают 243 ученика.
Занятия ведутся по девяти направлениям: фортепиано и народные инструменты, эстрадные вокал и исполнение, традиционное пение, изобразительное и прикладное искусство, хореография и театр.
Мальчишкам и девчонкам из самой глубинки нравится учиться в этой школе, они делают первые успехи, о чем свидетельствуют почетные дипломы многих республиканских конкурсов.Инициатором открытия этого вернисажа стал преподаватель рисунка Бахтиер Юсупов. И хотя своей окладистой бородой он смахивает на злодея бен Ладена, но в душе - добрейший человек, который свою любовь к искусству безгранично прививает детям.
Примечательно то, что преподавание он совмещает с творческой деятельностью. В прошлом году он стал членом секции живописи творческого объединения Академии художеств Узбекистана.
Взгляните на композиции его многочисленных работ. Это – уникальный художник!
На торжественное открытие выставки в школе из Ташкента специально приехали художники: лауреат Государственной премии, заслуженный деятель искусств Узбекистана Владимир Бурмакин и Янис Салпинкиди.
Они тепло поблагодарили учеников и наставников за чудную выставку, пожелали дальнейших творческих успехов.
Отрадно, что в нашей независимой стране гармонично и многогранно развитое молодое поколение подрастает не только в больших городах, но и в малых весях.
Р.ШАГАЕВ
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