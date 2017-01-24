Праздник Крещение Господне на реке Бельдерсай
Христианский праздник Крещение Господне, или праздник Богоявления, отмечается в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Со временем купание на Крещение стало традицией. Но одно дело – купаться в Иордане при + 20 ° C, другое – в Бельдерсае при температуре от – 1 (в этом году) до – 17 ° (в 2012, фото Cecile Hubert, Бельгия)!
В компании моих друзей, далеких от экстрима, сложилась экстремальная традиция. Седьмой год подряд 19 января мы отмечаем праздник Крещение Господне купанием в реке Бельдерсай. Истинно верующих православных среди нас – немного, а «кяфиров», как в шутку называет Наби, один из товарищей, атеистов и представителей других конфессий, больше, но все с одинаковым энтузиазмом ждут этого дня и принимают участие в церемонии. Состав участников ежегодно слегка меняется, но костяк остается прежним. «Группа поддержки» участвует в купании, разумеется, не из религиозных побуждений, а ради самого процесса.
Итак, каждое 19 января мы загружаемся в раритетный УАЗик и направляемся на праздничную службу в Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» в Газалкенте.
Машина принадлежит Владу Орлову, который купается в Бельдерсае на Крещение уже много лет. Почему мы едем в Газалкент? Потому что во главе церкви стоит Отец Борис, с которым Влада связывают дружеские и партнерские отношения.
Отец Борис и его супруга Матушка Елена – выдающиеся личности, настоящие подвижники. В частности, они поддерживают детей из неблагополучных семей, устраивают для них праздники, организовывают летние лагеря в горах за счет церкви.
День выдается солнечный. Свет, падающий сквозь окна внутрь миниатюрной церкви, благодаря ее убранству, становится золотистым и теплым.
Паства – в основном старушки и дети, но есть и исключения. Служба длится около 4 часов, так что это серьезное испытание, особенно для неверующих и иноверцев, – стоять без движения. Обычно первые 2 часа мы с интересом наблюдаем за действием, слушаем службу и ангельское пение хора, но потом выходим на промозглый газалкентский ветер и бродим в окрестностях храма.
Отец Борис освещает воду. Прихожане целуют крест и подходят к Отцу Борису, который кропит их святой водой.
После службы совершается крестный ход вокруг храма.
В церковном дворе паства выстраивается в очередь за святой водой. Мы тоже набираем освященную воду и усаживаемся в УАЗик.
Прибываем в Бельдерсай. Наша процессия направляется к водосборнику на речке Бельдерсай за домиком МЧС. Так выглядит купель в этом году: с оплывшими сугробами по берегам, безо льда.
Для сравнения – фото Крещения 2012 года (автор Cecile Hubert, Бельгия). Снега было столько же, но льда – намного больше.
Фотограф Раиля занимает «огневую точку» – место съемки: неглубокий колодец на берегу купели почти на одном уровне с водой.
Открывает церемонию купания Влад: крестится и бесстрашно входит в воду.
Участники шутят: «Ёркину теперь открыты врата в два рая: в христианский – как человеку, смывшему в православный праздник в Бельдерсайке все грехи, и в мусульманский – как представителю титульной национальности».
Илья, издавая победный клич, несется по саю и погружается в воду.
Гена решительно заходит в воду, крестится и окунается три раза.
После купания в ледяной купели УАЗик поднимает участников к каменному домику Влада по соседству с отелем «Бельдерсай оромгохи». Татьяна, теща Влада, заранее включает в доме обогреватели, накрывает стол в гостиной. Участники разворачивают свои припасы и усаживаются за ужин.
Праздничный вечер продолжается допоздна: за дружеской беседой, вблизи камина, источающего жар. Влад, организатор празднования Крещения на Бельдерсае, как и его гости, пребывает в умиротворении...
Снаружи темнеет и холодает, но в домике тепло и уютно. В нем есть все, к чему привык городской житель. Постепенно все расходятся по своим спальным местам и домик затихает…
На следующее утро участники помогают чистить снег вокруг домика, гуляют, катаются на санках, барахтаются в снегу. Азиза, дочь Ёркина, лепит снеговика в дизайнерском стиле.
Все хорошее, как, к счастью, и плохое, когда-то заканчивается. Участники обедают, грузят вещи в УАЗик и отправляются в Ташкент.
Праздник заканчивается, но ощущение праздника остается!
ИЛОНА ИЛЬЯСОВА
Фото: Р. ХАНИПОВА