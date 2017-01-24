Центр развития интеллекта «Галилейка» провёл первую в Узбекистане олимпиаду по ментальной арифметике
Олимпиада по ментальной арифметике прошла для учеников центра развития интеллекта «Галилейка» в университете Инха.
Олимпиада проводилась в трёх разных категориях: для младшей группы (дети от 4 до 6 лет), средней группы (дети от 7 до 11 лет) и старшей группы (дети от 12 до 16 лет). В ней приняли участие более 200 человек.
На выполнение заданий ребятам понадобилось 30 минут. За это время детям важно было решить арифметическое задачи в уме и на счетах Абакус на скорость.
Центр развития интеллекта «Галилейка» был открыт в Ташкенте в апреле прошлого года. Сегодня помимо главного центра, в столице работают филиалы. Кроме того, «Галилейка» сотрудничает с другими известными учебными центрами.
Директор и педагог центра «Галилейка» — успешная молодая девушка Элина Забарина.
«Проведение олимпиады стало большим событием для всех учеников центра «Галилейка», ведь именно на олимпиаде дети смогли проверить свои знания, соревноваться за звание лучших и получить удовольствие от праздника. Такие мероприятия отлично мотивируют детей к дальнейшей учебе», — сказала Элина Забарина.
В дальнейшем центр планирует проводить олимпиаду ежегодно. И привлекать с каждым разом для участия в ней больше учеников.
На олимпиаде, ребята не только соревновались, команда центра «Галилейка» устроила для детей праздник. Были приглашены весёлые аниматоры, которые играли с детьми после завершения олимпиады. Вместе с педагогами гости вечера вручали всем участникам сертификаты и подарки: развивающие игры, а также купоны на приобретение любой игрушки на 50 000 сум в магазине Erkatoy.
По результатам олимпиады победителями стали:
Возраст: 4—6 лет
Группа: А
1 место: Умархон Шафиев и Ева Котлова
2 место: Усман Ишанханов
3 место: Азиз Обиджанов
Группа: В
1 место: Эванжелина Манина и Ясмина Умарова
2 место: Алихон Азизов
3 место: Мехди Хонари
Группа: С
1 место: Арслан Махкамов и Мухаммаднасруллох Махмуджанов
2 место: Висола Мадиева
3 место: Бехруз Бабаев
Возраст: 7—11 лет
Группа: А
1 место: Абдугаффар Нурмухамедов, Лейла Шаюсупова, Камола Мухаммадиева
2 место: Владимир Саруханов, София Резепова, Шохидону Атаханова
3 место: Нилюфар Каримова
Группа: В
1 место: Максим Олейник
2 место: Бехруз Рустамов и Лейла Каримова
3 место: Иван Чешейко, Равшан Таджиханов, Азиза Исматуллаева
Группа: С
1 место: Полина Ким
2 место: Павла Яцук
3 место: Абдуллазиз Ибрагимов
Возраст: 11—16 лет
Группа: А
1 место: Георгий Шиянов
2 место: Мехрибону Мухаммадиева
3 место: Акмаль Ашрапов, Имран Расулов, Иззатулла Нигматуллаев, Ева Рейхель, Аброр Разыков
Группа: В
1 место: Изора Каюмова
2 место: Амина Бону Юсупова
3 место: Андрей Ли
Группа: С
1 место: Улугбек Талипов
2 место: Вика Магай
3 место: Ворисбек Махмудов
Центр ментальной арифметики и развития интеллекта «Галилейка»
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Текст и фото: Анна Демченко/Новости Узбекистана